Viel Geld für neues Feuerwehrdepot

Jürgen Rammelt

Flecken Zechlin Es hat lange gedauert: Am Donnerstag durften Flecken Zechlins Feuerwehrleute den Förderbescheid für den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Empfang nehmen. Seit Jahren wünschen sie sich eine neue Unterkunft.

Genau 555 455,73 Euro steuert das Land Brandenburg für den Neubau im Rheinsberger Ortsteil bei. Der symbolische Scheck wurde im Beisein der Flecken Zechliner Brandbekämpfer und der Rheinsberger Wehrleitung durch die Staatssekretärin im Innenministerium, Katrin Lange, an den Flecken Zechliner Einheitsführer Michael Paasch übergeben. Doch mit dem Geld kann die Stadt im Moment noch nichts anfangen. Laut Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) fehlt immer noch die Baugenehmigung. Auch die Ausschreibung für die Gewerke steht noch aus. Mathias Herzberg von der Rheinsberger Wehrleitung sprach die Hoffnung aus, dass sich möglichst viele regionale Firmen an der Ausschreibung beteiligen.

Schwochow und Rheinsbergs Bauamtsleiter Daniel Hauke zeigten sich trotz der durch Planänderungen bedingten Verzögerung optimistisch. Sie rechnen damit, dass die Genehmigung in diesen Tagen eintrifft und die Arbeiten Anfang Februar beginnen können. Dann soll es auch den offiziellen ersten Spatenstich geben.

Das ist auch notwendig. Denn das 1,2 Millionen Euro teure Projekt muss unbedingt in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Zeitdruck ist der Förderrichtlinie geschuldet, die vorsieht, dass das Geld noch in diesem Jahr ausgegeben werden muss. Bei der Übergabe war der Optimismus zu spüren, dass das Vorhaben allen Unkenrufen zum Trotz 2019 fertig wird.

Die Flecken Zechliner Einheit, zu der auch die Wehr des Gemeindeteils Lutterow gehört, hat 29 aktive Mitglieder. Der Jugendfeuerwehr gehören zwölf Jungen und vier Mädchen an. An Technik verfügt die Wehr über zwei Löschfahrzeuge vom Typ LF 16 und LF 8. Das neue Feuerwehrgebäude, das an der sogenannten Kirchhofsbreite entstehen wird, bietet Platz für beide Autos. Aber auch ein Schulungsraum sowie Räume für die Einsatzbekleidung und ein Büro für den Wehrleiter werden zur Verfügung stehen.

Bei der Übergabe des Schecks dankte Katrin Lange den Rheinsberger Brandschützern, die auch 2018 mitgeholfen haben, den Waldbränden im Land Brandenburg zu Leibe zu rücken. Die Staatssekretärin verwies auf die jüngsten Beschlüsse der Landesregierung, die eine Aufwandsentschädigung für die aktiven Feuerwehrleute vorsieht und auch die Hinterbliebenenversorgung neu regelt. Insgesamt würde das Land 35 Millionen Euro für den Brandschutz in die Hand nehmen.

Dankesworte an die Flecken Zechliner Kameraden richtete auch die CDU-Stadtverordnete Lysann Gutenmorgen. „Als Bürgerin von Flecken Zechlin ist es mir ein Bedürfnis, die Einsatzbereitschaft zu loben. Es ist gut zu wissen, dass ich ruhig schlafen kann, weil es eine funktionierende Feuerwehr gibt“, erklärte die Abgeordnete.