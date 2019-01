Drei Kandidaten für den Ortsbeirat

Volkmar Ernst

Hoppenrade (MOZ) Je größer die Gemeinde ist, umso wichtiger sind die Ortsbeiräte. Das bestätigt immer wieder auch Bernd-Christian Schneck (SPD), der Bürgermeister des Löwenberger Landes, das aus 17 Ortsteilen unterschiedlicher Größe besteht.

„Da sind der Bürgermeister, das Kommunalparlament und die Verwaltung darauf angewiesen, dass ihnen fachkompetente Informationen zugearbeitet werden“, erklärt Schneck. Die jeweiligen Ortsbeiräte wüssten, wo es Probleme gebe. Ebenso seien sie die ersten Ansprechpartner, wenn es um die Organisation des gemeinschaftlichen Lebens oder die Organisation von Festen vor Ort gehe, hatte Bernd-Christian Schneck stets die Arbeit der Beiratsmitglieder gelobt.

In Hoppenrade sind es Jeannette Hillmann als Chefin des Gremiums sowie Ronald Karsten und Alexander Wildt, die sich diese Woche trafen, um über die im Mai anstehende Kommunalwahl und die in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen im Dorf zu beraten. Einig waren sich die Kommunalpolitiker, dass auch aus ihrer Sicht nicht auf einen Ortsbeirat als Ansprechpartner für den Bürgermeister und die Verwaltung verzichtet werden soll.

Vor diesem Hintergrund fanden sich sowohl Hillmann als auch Karsten bereit, sich zur Wahl zu stellen. Es gibt sogar einen Ersatz für Wildt, der nicht mehr antreten will: Christin Neumann.

Bewusst verzichtet haben die Kandidaten auf die Bildung einer Liste. Auch das Angebot der Wählergruppe LGU (Landwirtschaft, Gartenbau und Umwelt), auf deren Ticket für die Wahl zu kandidieren, haben sie ausgeschlagen.

„Wir werden als Einzelkandidaten antreten“, so die klare Ansage von Jeannette Hillmann. Zur nächsten Sitzung des Beirates, die für 6. März geplant ist, wollen sich die drei Kandidaten vorstellen. Bis dahin soll auch geklärt werden, wie und wo möglichst unbürokratisch die nötigen Unterstützungsunterschriften geleistet werden können.

Das zweite Thema der Beratung war die Absprache der Veranstaltungen. Das sind das am 18. Mai anstehende Forellenessen, das Sommerfest am 13. Juli, das Drachenfest im Oktober und neu das Weihnachtssingen am dritten Advent.

Der Termin fürs Drachenfest wird immer kurzfristig und nach Wetterlage angekündigt. Fest steht hingegen der dritte Advent für das Weihnachtssingen. Dazu hatten die Beiratsmitglieder 2018 erstmals eingeladen, um auszuprobieren, ob die Hoppenrader daran Spaß haben und mitmachen würden. Hatten sie und haben sie gemacht, berichtet Jeannette Hillmann.

„Auf dem Rondell hatten wir mehrere Feuerschalen aufgestellt. Auch an warme Getränke und Kekse war gedacht worden, ebenso an Liederzettel für all jene, die nicht textsicher waren. Die Resonanz war toll. Fast zwei Stunden lang herrschte auf dem Rondell ein reges Kommen und Gehen. Die Meinung der Leute war eindeutig: Macht das wieder! Also haben wir es wieder in den Arbeitsplan aufgenommen.“(veb)