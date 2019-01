Seit 439 Jahren den Finger am Abzug

Matthias Haack

Neuruppin Fünf Vereine des Kreissportbundes (KSB) werden in diesem Kalenderjahr ihren 100. Geburtstag begehen. Es gibt einen Verein in Ostprignitz-Ruppin, in dem wird sogar schon seit 439 Jahren Sport in der Gesellschaft angeboten.

Als einer der ersten erinnert der Märkische Sportverein an seine bewegende Geschichte. Weitere Vereine wurden befragt.

■ Märkischer Sportverein 1919 Neuruppin

Zwei Jahrespfeiler sind festgesetzt: Zum einen ruft der mitgliederstärkste Verein im Kreis am kommenden Sonnabend, 26. Januar, zum feierlichen Jahresauftakt Mitglieder, Förderer und Gäste in die Pfarrkirche. Beginn ist um 11 Uhr. Garniert wird dies mit einem facettenreichen Blick auf ein Jahrhundert Sport in der ehemaligen Garnisonsstadt. Zum anderen ist für den Spätherbst eine weitere Festveranstaltung in der Kulturkirche geplant. Wahrscheinlich Ende November, legt sich Geschäftsstellenleiter Tino Rölz nicht fest. Auch das DWB-Junior-Masters (ein Fußballturnier für Kleinfeldtalente) ist terminlich vakant. Vom 31. August wird abgerückt, entweder zwei Wochen zuvor oder zwei Wochen später. Im Juli wird der Brandenburgligist Gastgeber für einen Bundesligisten sein, der ein Trainingslager in der Fontanestadt plant und sich für ein Freundschaftsspiel zur Verfügung stellt. Gut möglich, so Rölz, dass dieses Event sogar internationalen Charakter bekommt. Terminiert sind ein Bambini-Fontane-Cup für junge Fußballer, mit dem die Neuruppiner das Fontane-Jahr flankieren: 7. September. Auch zum Finale der Herren-Fußballer wird ein spezieller Rahmen die Saison abschließen: 15. Juni. Und am 30. April steht die Mitgliederversammlung an.

■ Fußballclub Blau-Weiß Wusterhausen

Auf die längsten Tage des Jahres konzentriert sich Blau-Weiß bei seinem Jubiläum. Am 21. Juni ist in Ribbes Partyhaus die Festveranstaltung vorgesehen. Einen Tag darauf kommt es zu einem außergewöhnlichen Fußballvergleich. Die Herren-Elf (derzeit Kreisoberliga-Zweite) trifft auf eine Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin. Steffen Baumgart (derzeit Coach beim SC Paderborn) könnte dazuzählen, ganz sicher aber Björn Brunnemann. Zugesagt hat bereits Torsten Mattuschka. Dem Treffen vorgelagert ist ein Kick der Wusterhausener Bezirksklasse-Elf, also Spieler zwischen 40 und 60 Jahren. Am Abend spielt die regionale Gruppe „Holzband“ auf.

■ Sportverein 90 Fehrbellin

Getrennt haben sich die Rhinstädter vom ersten Plan, an zwei Wochenenden ihren runden Jahrestag zu feiern. Stattdessen fokussiert sich alles auf einen Sonnabend im achten Monat. Vor dem Umbenennen auf SV 90 existierte der Sportverein schon 71 Jahre, daher die große Feierlaune. Am 24. August soll eine Party über den ganzen Tag angeboten werden. Sowohl der Sportplatz als auch die angrenzende Sporthalle werden genutzt. Vielleicht kommt es zu internen Vergleichen, wobei Kegler gegen Tischtenniscracks Faustball spielen oder Fußballer am Kegelbillard-Tisch stehen.

■ Fußballklub Hansa Wittstock 1919

Seine Gala plant der FK für den letzten Juni-Sonnabend. Auf dem Gelände der Landesgartenschau wird die Festveranstaltung stattfinden. Am 24. August präsentiert sich der omnipräsente Wittstocker Verein im Stadtzentrum mit endlosen Angeboten unter dem Motto „Sporttag“.

■ Sportverein Rot-Weiß Kyritz

Zwei größere Feiern plant Rot-Weiß im Waldschlösschen: Am 29. März die offizielle Festveranstaltung zum Vereinsjubiläum und schon am 23. Februar den Sportlerball, mit dem allerdings nur die Tradition aufrecht gehalten wird. Mit jeweils mehr als 100 Gästen wird gerechnet. Sportlich wird am 15. Juni ein größeres Fußballturnier für den Nachwuchs angeboten. Am 10. August kicken mehrere Herrenteams auf dem weitläufigen Areal an der Seestraße.

■ Victoria Breddin

Mit einem Freundschaftsturnier im Hallenfußball starten die Breddiner am zweiten Februar-Wochenende. Weil im Ort keine Halle zur Verfügung steht, wird der Wettkampf nach Sandau verlegt – Sachsen-Anhalt. Für August ist ein Festakt vorgesehen. Anvisiert wird ein Ganztags-Programm an einem Sonnabend, bei dem sowohl Junioren und Herren als auch ehemalige Fußballer im Fokus stehen.

■ Sportverein Medizin Wittstock

Am „Sporttag“ in der Dossestadt schlägt der SV Medizin nicht nur mit seinen Volleyballern am 24. August im Stadtzentrum auf. Zwei Beach-Turniere sind vorgesehen, zum einen eines für Freizeitsportler aus Nah und Fern und zum anderen mit Größen dieser Sportart. Unter anderem ist U 19-Europameister Erik Röhrs angeschrieben worden, um sein Können auch im Sand an der Stadtkirche unter Beweis zu stellen.

Mehrere Vereine in Ostprignitz-Ruppin sind weitaus älter als die erwähnten Jubilare von 1919. Fünf von ihnen verweisen auf eine Urkunde aus dem 19. Jahrhundert: Ruppiner Segler-Club Eintracht (1890), Männerturnverein Freyenstein (1863), Schützenverein Freyenstein (1861), Sport- und Schützengilde Rheinsberg (1845) sowie die Schützengilde Wusterhausen (1839). Der Neustädter Schützenverein ist 1686 erstmals erwähnt, die Schützengilde Kyritz sogar schon 1580.