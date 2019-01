Frauen in der Barnimer Politik

moz

Bernau Genau 100 Jahre ist es her, dass Frauen in Deutschland erstmals wählen und gewählt werden konnten: Am 19. Januar 1919 fanden allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlen zur verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung statt. Heute wird das höchste parlamentarische Amt in Brandenburg von einer Frau bekleidet: Britta Stark ist zugleich SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 14, zu dem neben der Stadt Bernau auch die Gemeinde Panketal gehört.

Frauen sind in der regionalen SPD gut vertreten, sagt sie. So werden die Fraktionen in der Gemeindevertretung Panketal und der Bernauer Stadtverordnetenversammlung von Sozialdemokratinnen geführt. „Trotzdem“, so Britta Stark, „könnten wir gerade auf kommunaler Ebene mehr engagierte Frauen brauchen.“

Die haben in der SPD eigentlich gute Karten. „So es die Frauen wirklich wollen, führen sie unsere Listen bei den Kommunalwahlen auch an. Allerdings ist das mit dem Wollen manchmal so eine Sache“, bemerkt Britta Stark kritisch. Erst jüngst, bei der Aufstellung der SPD-Liste für die bevorstehende Kreistagswahl, habe keine Frau „hier“ gerufen, sondern den Männern die vorderen Listenplätze überlassen. Das habe sicher auch daran gelegen, dass keine Frau wirklich bereit war, einen der Spitzenplätze für sich zu reklamieren. „Anderenfalls hätte es, da bin ich mir ziemlich sicher, breite Unterstützung für Frauen-Power gegeben.“

Bei den Wahlen zur Bernauer Stadtverordnetenversammlung dürfte das aber schon ganz anders aussehen. Nicht nur im Vorstand des SPD-Ortsvereins der Hussitenstadt geben Frauen den Ton an. Auch die SPD-Listen der beiden Bernauer Wahlkreise sollen wieder von Frauen angeführt und dann paritätisch weiblich und männlich besetzt werden. (red)