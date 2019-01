Diebesgut aufgetaucht

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von Thüringen bis Eisenhüttenstadt hat es ein Fahrraddieb offensichtlich geschafft. Am späten Donnerstagabend haben Polizisten einen jungen Mann im Fröbelring im VI. Wohnkomplex gestoppt, der auf einem Fahrrad dahergekommen war. Wie sich schnell herausstellte, war das Fahrrad zuvor in Thüringen entwendet worden, teilte die Polizeidirektion Ost am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Gera hatte auch schon ein erhebliches Interesse an dem 21-jährigen Mann bekundet und ihn wegen Diebstahlsdelikten zur Fahndung ausgeschrieben. Der junge Täter wird sich nun unter anderem auch wegen des Drahtesels verantworten müssen.