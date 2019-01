Geballter Volkszorn entlädt sich über der Sperrung

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Wir kommen hier nicht mit unseren Rettungsfahrzeugen durch, sind aber im Gespräch mit dem Baulastträger und stehen kurz vor einer Lösung“, sagte Armin Viert, Geschäftsführer der Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH am Freitag bei einem Ortstermin an der Sperre der B 158. Nach den zahlreichen Berichten in der MOZ hatte nun auch der TV-Sender RBB den blauen Bus nach Bad Freienwalde geschickt. Nächste Woche werde es wohl eine technische Lösung geben, dass die Fahrer der Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge mit einem Schlüssel oder einer Fernbedienung die Sperre öffnen können und die wieder geschlossen wird, wenn die Fahrzeuge durch sind, sagte Viert. Der Chef des Rettungsdienstes wie auch Stadtbrandmeister René Erdmann bestätigen, dass die Menschen in der Waldstadt keine Angst haben müssten. Sie seien weiterhin gut versorgt. Viert hatte am Montag gegenüber der MOZ erklärt, dass der Rettungsdienst die Hilfsfrist von 15 Minuten nicht einhalten könne, um die Dörfer bis Leuenberg und Dannenberg zu versorgen.

Um die 50 Menschen hatten sich an der Sperre versammelt, um ihren Unmut Luft zu machen. Es waren Berlin-Pendler, die über lange Umwege klagen. Sie müsse 30 Kilometer mehr Strecke und eine dreiviertel Stunde mehr Zeit einplanen, um zur Arbeit nach Berlin zu kommen, sagte Anett Schucht. Elfgart Turowski aus Gabow sieht sich ähnlichen Belastungen ausgesetzt, wenn sie zu ihren Kunden nach Werneuchen fahre. André Vogel aus der Waldstadt warf dem Landesbetrieb und der Stadt komplettes Versagen bei der Planung, der Verkehrsführung und der Informationspolitik vor. Die Beschilderung passe hinten und vorne nicht. Es gebe kein Schild, das den Anliegern die Durchfahrt gewährt. „Man fühlt sich hier oben abgehängt und das für den Zeitraum von anderthalb Jahren“, ergänzte André Vogel.

Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) sah sich dem geballten Volkszorn ausgesetzt. Eine Alternative zu Sperrung sehe er nicht. Die Stadt habe eigentlich mit dem Landesbetrieb eine Ampelregelung vereinbart, doch der Landesbetrieb lehne dies ab. Argumentiert werde mit dem Arbeitsschutz für die Bauarbeiter. Der Landesbetrieb Straßenwesen als Baulastträger hatte am Freitag keinen Sprecher geschickt.(sg)