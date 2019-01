Zwei Haftbefehle vollstreckt

MOZ

Frankfurt (MOZ) Bundespolizisten haben am Donnerstagabend zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Beide, ein 24-jähriger Lette und ein 28-jähriger Pole, saßen in einem Reisebus aus Estland, der an der Raststätte Biegener Hellen kontrolliert wurde. Der Lette war wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt, der Pole wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht bzw. der Berliner Justiz übergeben.