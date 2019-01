„Lila Bäcker“ macht erst einmal weiter

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Auch im Barnim hat der insolvente Bäckereifilialist „Der lila Bäcker“ aus Pasewalk einige Filialen. In Eberswalde und Finowfurt gibt es jeweils zwei Standorte. Im Bernauer Raum befinden sich eine handvoll weitere Standorte zumeist in den Vorkassenzonen von Supermärkten, etwa in Schönow.

Hört man sich in den Filialen um, so scheint die Stimmung gut: „Wir haben keine Sorgen, dass es weitergeht“, meint etwa eine Verkäuferin. „Unsere Filiale läuft gut“, meint eine andere. Furcht um ihre Arbeitsplätze haben die Verkäuferinnen nicht: „Im Zweifel übernimmt uns eine andere Bäckereikette“, meint eine Verkäuferin, die in den vergangenen zehn Jahren mehrere Umfirmierungen mitgemacht hat. Allerdings droht wegen der Insolvenz die Streichung der Überstunden: „Das wäre blöd“, meint eine Mitarbeiterin, deren Arbeitszeitkonto derzeit voll ist.

Wie das Insolvenzverfahren am Ende aussieht, ist derzeit noch komplett offen: Entweder steht eine Sanierung oder ein Verkauf am Ende des Prozesses. Gerechnet werden muss in jedem Fall mit einer Bereinigung der Filialen: Die weniger lukrativen werden abgestoßen und das Geschäft auf die rentablen Standorte konzentriert. Dem Vernehmen nach drohe den Eberswalder Filialen nicht die Schließung. Vor allem Filialen mit hoher Pacht im berlinnahen Raum und umsatzschwachen Standorten drohe eher das Aus, so eine Verkäuferin, die jüngst mit den Pasewalkern Kontakt hatte. Es soll Filialen geben, die nur 300 Euro Umsatz am Tag machen. Das rechne sich nicht, heißt es.

Alarmiert ist auch die für den Bereich zuständige Gewerkschaft NGG Berlin-Brandenburg: Die drohende Schließung der Filialen rufe bereits die Wettbewerber auf den Plan, so NGG-Geschäftsführer Sebastian Riesner. Er sieht Begehrlichkeiten auf Beschäftigte und Standorte. Die Gewerkschaft wurde sogar gefragt, ob sie nicht möglicherweise frei werdende Mitarbeiter vermitteln könne. Klar dürfte auch sein, dass andere Bäckereifilialisten in den Startlöchern stehen, Filialen zu übernehmen. Märkisch Edel aus Eberswalde etwa hat mit beiden Netto-Supermärkten, in deren Standorte der lila Bäcker derzeit ist, ebenfalls bereits gute Geschäftsbeziehungen.