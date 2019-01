Weltgrößter Bauernhof eröffnet

Klaus D. Grote

Berlin (MOZ) Ronald Koch aus Großmutz ist zum siebten Mal mit einem eigenen Stand in der Brandenburg-Halle vertreten. Die zehn Messetagen sind aufreibend und kräftezehrend. Jeden Abend werden in Großmutz noch Kuchen und Torten für den Verkauf in Berlin gebacken. Acht Stunden täglich laufen die Menschenmassen an Ronald Koch vorbei und greifen nach den Salamistückchen, die er zum Probieren anbietet. Mit einigen Besuchern kommt der Landwirt ins Gespräch. Manche werden später wiederkommen – zu einem Besuch auf dem Hof in Großmutz.

„Es lohnt sich hier zu sein, auch wenn wir ziemlich viel zu tun haben“, sagt Ronald Koch. Landwirtschaftlich habe er ein sehr schwieriges Jahr hinter sich. Immerhin musste er wegen der hitzebedingten Ernteausfälle noch kein Futter zukaufen. Er kann auf Vorräte zurückgreifen. Im Gegensatz zu Koch hat der Spargelhof Kremmen in diesem Jahr keinen eigenen Stand mehr dabei, weil der Aufwand offenbar zu groß ist. Der Hof ist lediglich am Montag am Oberhavel-Stand vertreten, zusammen mit der Imkerei Laux aus Dollgow.

Der Schwantener Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz gibt dagegen mal wieder alles. Drei neue Backkreationen stellt er er vor. Und weil Fontanejahr ist, hat er sich einen Zylinder auf den Kopf gesetzt, eine schwarze Fliege umgebunden und einen Schnauzbart stehen lassen. Sein Schwiegersohn Maximalian Schöppner macht dem Neuruppiner Fontane-Darsteller Wolfgang Trenkler, der ebenfalls in der Brandenburg-Halle unterwegs ist, in passender Kostümierung Konkurrenz. Auf Zuruf kramt Schöppner ein Gedichtbändlein aus der Hasentasche hervor und findet darin einen passenden Vers Fontanes.

Gut anderthalb Stunden nach der Eröffnung der Messe kommt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in Begleitung seinen Senators für Justiz und Vebraucherschutz Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen) und Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) sowie einem Tross aus Fotografen, Messehostessen und Personenschützer zum Stand der Bäckerei Plentz. Der gebackene Fontane-Wanderstab wird Müller von Begleitern gleich wieder abgenommen, die Einladung zur Brandenburger Landpartie, die im Juni zum 25. Mal stattfindet, geht irgendwie unter. Elfi Fischer und Holger Mücke vom Fachdienst Landwirtschaft der Kreisverwaltung und so eine Art Misses und Mister Grüne Woche Oberhavel lotsen Berlins Regierungschef dann noch an den Stand des Landkreieses, der sich wie immer in der Mitte der Brandenburg-Halle befindet. Dort bekommt Müller einen Becher Apfelsaft zur Erfrischung. Elfi Fischer berichtet dann noch, dass Oberhavels letzte Mosterei pleite gemacht habe und Apfelsaft jetzt nur noch in kleinen Mengen hergestellt werden könne. Michael Müller zieht eine Schnute und sagt: „Da muss man doch etwas machen.“ Dann zieht er mit seinem Tross weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite des Sommergartens auf dem Messegelände, also weit weg von der Brandenburg-Halle, präsentiert sich Finnland, das diesjährige Partnerland der Grünen Woche. Michael Müller wird auch dort noch einige Kostproben überreicht bekommen.

Am Montag wird der Brandenburg-Tag in Halle 21a gefeiert. Mittwoch präsentiert sich dort Oberhavel und sorgt für das Programm auf der großen Bühne. Die Messe endet am 27. Januar.