Chaos im Feuerwehrgerätehaus

Kerstin Unger

Pinnow/Flemsdorf (MOZ) Die Gemeinde Schöneberg hat Probleme bei der Absicherung des Brandschutzes. Es gibt nicht genügend Leute, schon gar nicht in der Tagesbereitschaft.

Vor acht Jahren feierte die Flemsdorfer Ortswehr ihr 80-jähriges Bestehen. Damals lobten die zehn Mitglieder den familiären Zusammenhalt, beklagten aber mangelnde Unterstützung durch das Amt Oder-Welse. In der jüngsten Amtsausschusssitzung fragte Jürgen Munkelberg, was außer Geld für das Gerätehaus und ein gebrauchtes Auto sonst noch an die Gemeinde Schöneberg gegangen sei.

Für Amtsdirektor Detlef Krause war die Nachfrage das Stichwort für die Schilderung eines offensichtlichen Missstandes bei der Flemsdorfer Ortswehr. Er stellte dar, was Mitarbeiter des Amtes Oder-Welse bei einem Fehlalarm am 18. Dezember vorfanden. Einige Tage zuvor sei in der Gemeindevertretersitzung beklagt worden, dass die Ausstattung der Wehr schlecht und nur schwer Nachwuchs zu finden ist – 95 Prozent der Beladung des Löschfahrzeugs seien nicht einsatzbereit, beispielsweise Geräte defekt oder nicht zulässig.

Vom vorgefundenen Zustand des Hauses gab es drastische Fotos. „Auf der Werkzeugbank und auf dem Tisch in der Werkhalle lagen Sachen, die nichts dort zu suchen haben. Es sah nicht aus wie ein Feuerwehrhaus, das die Einsatzbereitschaft sicherstellt“, meinte der Amtsdirektor. Der Ortswehrführer sei beauftragt worden, Ordnung zu schaffen. Bei einer Nachkontrolle sei die Fahrzeughalle nur teilweise beräumt gewesen. Zudem wurde das Betriebsfahrzeug eines Unternehmens vorgefunden, das dort nicht hingehörte.

Der Zustand sei erschütternd, bestätigte die Schöneberger Gemeindevertreterin Doris Stöckmann, die der Sitzung als Gast beiwohnte. „Gibt es keine Vorschrift, das jährlich kontrolliert wird?“, frage sie. Die Dienstbücher geben darüber jedenfalls keine Auskunft, berichtete Detlef Krause. Bereits Mitte 2018 habe es ein Gespräch gegeben, weil es darin seit 2015 keine Einträge mehr gab. „Die Leute dürften gar nicht zum Einsatz fahren, weil keine einsatzbereite Feuerwehr vorhanden ist. Auch im neuen Dienstbuch gibt es kaum Einträge“, meinte er.

Mittlerweile ist ein Schlussstrich gezogen worden, es wurde aufgeräumt. Die Probleme sind klar, daran wird gearbeitet, bestätigte auch Jürgen Munkelberg. Das sei legitim und immer noch besser, als die Wehr gleich aufzulösen, wo jeder Mann gebraucht werde, erklärte Detlef Krause. Dieser Meinung war auch der Amtswehrführer Oliver Markwart bei einer seiner letzten Amtshandlungen, ehe er zu Beginn des neuen Jahres zum Landkreis wechselte.