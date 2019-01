Willkommen auf Helmkes Hof

Hereinspaziert: Astrid Helmke öffnet das Tor zu ihrem Hof in Joachismthal. Rechts hinter ihr befindet sich die 1896 erbaute Villa, links die Remise. In beiden Gebäuden könnten Reisende bereits Urlaub machen. Teilweise wird in den Häusern aber auch noch renoviert. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Joachimsthal Villa, Remise, Bootshaus und künftig ein Whirlpool im Freien – klingt nach einem echten Wohntraum. Doch ihr 1,2 Hektar großes Landidyll in Joachimsthal will Astrid Helmke lieber Feriengästen überlassen.

Das Anwesen gegenüber vom Wohnpark und dem sogenannten ACZ-Block in Joachimsthal zieht die Blicke der Vorbeifahrenden unweigerlich auf sich. Die gutsherrschaftlichen Klinkerbauten heben sich deutlich vom Rest der Umgebung ab. Anhalten erwünscht. Denn im kleinen Holzhäuschen am Eingang gibt es Kartoffeln und eine Kasse des Vertrauens. Verschiedene Sorten der Knolle, alle eigene Ernte aus Groß Kölpin – ein winziges verstecktes Dörfchen in der Uckermark. Dort leben Astrid und Jochen Helmke, 47 und 50 Jahre alt, zusammen mit fünf Kindern. Die Patchwork-Familie zählt insgesamt sieben Kinder, drei hat das Paar gemeinsam. Da wäre das 1,2 Hektar große Anwesen in Joachimsthal doch ideal, möchte man meinen. „Das ist meinem Mann schon zu städtisch“, sagt Astrid Helmke.

In Groß Kölpin betreiben Helmkes Landwirtschaft, bauen unter anderem Kartoffeln an. Doch Astrid Helmke, die ursprünglich aus Angermünde stammt und Zootierpflegerin ist, wollte Ferienwohnungen. Dieser Wunsch wurde ihr mit dem Hof in Joachimsthal nun erfüllt. Gezielt hatte das Paar danach gesucht. Vor zwei Jahren haben sie das Objekt unweit der Bahnschienen gekauft. Erst 2015 zog es sie in die Region. Vorher lebten Helmkes in der Nähe von Walsrode (Niedersachsen), wo sie ebenfalls eine Landwirtschaft mit Ferienwohnungen hatten und Astrid Helmke im bekannten Vogelpark arbeitete. Von der Verbundenheit zur Heimat zeugt aber der Fakt, dass das Paar 2009 im Kloster Chorin heiratete.

Für Joachimsthal haben sie sich viel vorgenommen und einige Ferienwohnungen sogar schon fertig. Die im ehemaligen Bootshaus sei laut Astrid Helmke besonders beliebt. Bisher noch nicht vermietet wurde die erste fertige Wohnung in der unteren Etage der 1896 erbauten Villa, die einmal den Namen Land-idyll tragen soll. Allerdings stecke die Vermarktung samt Homepage noch in den Kinderschuhen. Auch beim Preis fürs edle und geräumige Ambiente ist die Hausherrin noch unentschlossen. Die Ausstattung mit den rustikalen Bauernschränken, dem luxuriösen Bad und den Kronleuchtern trägt ihre Handschrift. Antike Gemälde hängen an den Wänden, aufwändiger Stuck ziert die hohe Decke. Der sei allerdings original. „Jede Wohnung hat etwas Besonderes“, schwärmt Astrid Helmke. Bei der zweiten Wohnung in der unteren Etage ist das die kleine Treppe, die in die geräumige Dusche führt. Insgesamt soll die Villa später fünf Ferienwohnungen beherbergen. Noch zwei entstehen derzeit in der zweiten Etage, eine unterm Dach. „Von dort hat man den schönsten Blick auf den Grimnitzsee“, sagt Astrid Helmke. Unter den Wohnungen kann ein geräumiger Partykeller mit Backsteinwänden genutzt werden, der durch die hohe Lage der Villa viel Licht hineinlässt. Insgesamt sollen die Arbeiten im Haus dieses Jahr abgeschlossen, die unteren Wohnungen aber schon vermietet werden. Das gilt auch für die beiden fertigen Wohnungen in der u-förmigen Remise.

Neben Feriengästen würden Helmkes in Zukunft auch gern Wellnessliebhaber aus dem Ort empfangen. Unter anderem sei eine Sauna geplant sowie ein Whirlpool draußen auf dem Hof – von dem schwärmt Astrid Helmke schon jetzt.