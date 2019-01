Die Havelstadt als Wachstumsinsel

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Brandenburg an der Havel zieht zunehmend Immobilieninvestoren an. Das bescheinigt eine neue Analyse der Engel & Völkers Commercial. So ist das Transaktionsvolumen von Anlageimmobilien in acht von zehn analysierten ostdeutschen Städte im Jahr 2017 nach Marktbeobachtungen des Unternehmens deutlich im zweistelligen Bereich angestiegen. Dabei sticht die Havelstadt besonders hervor, hier hatte sich das Transaktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 293,2 Prozent erhöht. Das entspricht einer Summe von 75 Millionen Euro. Es folgen Rostock (+67,3 Prozent, 136 Millionen Euro) und Erfurt (+61,7 Prozent, 240 Millionen Euro). „Für Anleger sind die Städte durch hohe Anfangsrenditen und günstige Einstiegspreise äußerst attraktiv“, erläutert Ralf Oberänder, Geschäftsführer Engel & Völkers Commercial. Die Mieten steigen, bewegen sich aber im bundesweiten Vergleich noch immer auf einem moderaten Niveau. Mit starkem Bevölkerungszuwachs und wachsender Wirtschaftskraft steige auch die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraum, wodurch der Leerstand sinke. „Die Standorte können durchaus als Wachstumsinseln in Ostdeutschland bezeichnet werden, da sie gegenüber dem Umland zunehmend hervorstechen“, hebt Oberänder hervor. Innerhalb von fünf Jahren hat in allen zehn analysierten Städten außerdem die Kaufkraft pro Kopf im zweistelligen Prozentbereich zugenommen. Besonders deutliche Zugewinne zeigten Brandenburg an der Havel (+ 15,0 Prozent) und Rostock (+ 14,1 Prozent). Auch die Arbeitsmarktentwicklung ist kennzeichnend für die Wachstumsinseln, die noch vor weniger als 20 Jahren als schrumpfende Städte bezeichnet wurden. In allen analysierten Städten ist die Arbeitslosigkeit (durchschnittlich -21,7 Prozent) in den vergangenen fünf Jahren stärker gesunken als im bundesweiten Vergleich (-14,2 Prozent). Herausragendes Beispiel auch hier ist Brandenburg an der Havel: Mit von 30,9 Prozent seit 2013 ist die Arbeitslosigkeit besonders stark gesunken.