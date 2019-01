Dankeschön an Lebensretter

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Bei einem persönlichen Besuch haben sich Heike und Uwe Eschert bei den Feuerwehrleuten in Angermünde für die Rettung ihres Sohnes bedankt, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde. Ein Dankeschön hört die Feuerwehr sehr selten.

„Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind.“ Dieses Zitat von Kardinal Joseph Höffner steht über einem berührenden Brief, den Heike und Uwe Eschert an die Märkische Oderzeitung schrieben. „Wir möchten uns auf diesem Wege öffentlich bei allen Rettern bedanken, die am 12. Januar dabei waren, um unseren Sohn Stefan Eschert zu retten“, schreiben die Eltern.

Der junge Mann war am vergangenen Wochenende nachts zwischen Crussow und Stolpe mit seinem Auto verunglückt. Eine kurze Polizeimeldung in der MOZ informierte über diesen Verkehrsunfall, bei dem der 29-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Was sich tatsächlich hinter zehn Zeilen einer Zeitungsmeldung verbirgt, können Außenstehende nur ahnen.

Heike und Uwe Eschert mussten es schmerzvoll erleben und sind von großer Dankbarkeit erfüllt, dass ihnen das Allerschlimmste erspart blieb. Ihr Sohn Stefan konnte gerettet werden. „Es geht ihm jeden Tag ein bisschen besser“, erzählt Mutter Heike erleichtert und daran haben die vielen Helfer Anteil.

Zuallererst der junge Mann, der als Erster am Unfallort war und sofort die Leitstelle alarmierte. Philipp Bieber ist nicht an der Unfallstelle vorbei gefahren, sondern hat sofort reagiert und damit Stefan Eschert das Leben gerettet. „Wäre er nicht so schnell gefunden und durch die Feuerwehr aus dem Auto geschnitten worden, wäre unser Sohn jetzt tot“, sagt Heike Eschert mit Tränen in den Augen. „Wir danken allen Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, auch der umliegenden Orte, die ehrenamtlich immer bereit sind, zu jeder Tages- und Nachtzeit Leben zu retten.“

Stellvertretend für alle Helfer haben die Eltern am Donnerstagabend die Feuerwehr in Angermünde besucht, um persönlich ein Präsent und eine Spende als Dank zu überbringen. Die Kameraden, die sich jeden Donnerstagabend zur Dienstversammlung treffen, waren so überrascht, dass es vielen vor Rührung die Sprache verschlug. Die meisten waren bei dem Unfalleinsatz dabei. „Dass sich jemand bei uns bedankt, kommt ganz selten vor“, sagt Zugführer Steffen Hoppe.

Einsatzleiter war Mike Rudick, dem das Geschehen noch sehr präsent ist. „Solche Einsätze gehen auch an uns nicht spurlos vorüber. Aber wir reden viel darüber und bei Bedarf gibt es auch seelsorgerische Hilfe.“ Erleichtert nahmen die Kameraden die Nachricht auf, dass Stefan Eschert auf dem Wege der Besserung ist. Nur wenige Tage zuvor konnten sie einem Unfallopfer nahe Serwest nicht mehr helfen. Der Fahrer starb am Unfallort. „Wir bekommen selten mit, was aus den Verunglückten geworden ist. Wir sind zwar meist die Ersten am Unfallort, aber am schnellsten vergessen. Wir erwarten auch keinen Dank. Wir sind einfach da, wenn uns jemand braucht, egal ob es gerade mitten in der Nacht ist oder wir gerade bei einer Geburtstagsfeier sind. Dann wird sofort alles stehen und liegen gelassen“, sagt Feuerwehrmann Oliver Hoppe. Die Dankesgeste der Familie Eschert berührt ihn und seine Kameraden deshalb um so mehr. „Das macht richtig Gänsehaut.“

Doch nicht nur den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten wollen die Eltern danken, „auch den Rettungssanitätern und Notärzten, die alles daran setzen, Leben zu retten, den Mitarbeitern der Rettungsstelle, der Intensivstation und der Unfallchirurgie des Forßmann-Krankenhauses und nicht zuletzt der Polizei, die uns sehr mitfühlend die Nachricht zu früher Morgenstunde überbringen musste.“

Es sei nicht immer selbstverständlich, dass Hilfe kommt, wenn sie am nötigsten gebraucht wird. Escherts wollen deshalb öffentlich Danke sagen, „dass es Menschen gibt, die nicht wegschauen, die Berufe haben, um anderen zu helfen und die bereit sind, ehrenamtlich sich selbst in Gefahr zu bringen, um andere zu retten.“ Ihr Wunsch ist, dass sich dadurch vielleicht noch mehr Menschen angesprochen fühlen, sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr zu engagieren. „Man muss sich gegenseitig helfen, das ist ein Naturgesetz“, zitieren sie am Ende ihres Briefes einen Ausspruch von Jean de la Fontaine.