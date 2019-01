Kritik am Landkreis

Martin Stralau

Hoppegarten (MOZ) Ohne Ehrungen, dafür aber mit zwei sehr politischen Reden wurde am Donnerstagabend der Neujahrsempfang im sehr gut gefüllten Gemeindesaal begangen. Bürgermeister Karsten Knobbe kritisierte, dass Hoppegarten beim geplanten Gymnasiumsbau nicht berücksichtigt wird.

Dass der Landkreis derzeit Strausberg als Standort für ein weiteres Gymnasium in Märkisch-Oderland favorisiert und nicht Hoppegarten, sorgte nicht nur bei Bürgermeister Karsten Knobbe für Verstimmung. Kritik daran übte beim Neujahrsempfang auch Christian Arndt, Vorsitzender der Gemeindevertretung. „Der Landkreis hat sich zu meinem Bedauern gegen Hoppegarten entschieden. Die Gemeindevertretung Hoppegarten kämpft aber genau für diesen Oberschulstandort, weil wir von der Notwendigkeit tief überzeugt sind“, sagte er. „Der Bedarf an einer zusätzlichen Oberschule in unserer Region entsteht nicht erst mit dem Bau weiterer Einfamilienhäuser und dem damit verbundenen Zuzug von Familien“, sagte Arndt in Richtung von Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler, die unter den Gästen war. Sie hatte kürzlich gesagt, dass der Kreis die Potenziale Strausbergs sehe und die Bemühungen verschiedener Gemeinden am Berliner Rand ums Gymnasium so kommentiert: „Da kann man hinterherhetzen, wie man will, und Einfamilienhäuser bauen, wie man will.“

Karsten Knobbe erklärte, dass die Gemeinde das Projekt einer weiterführenden Schule mit Sekundarstufe II mit dem bereits vorhandenen freien Träger konsequent weiterverfolgen werde, „wenn der Landkreis sich nicht durchringt, mit dem Gymnasiumsneubau zu uns zu kommen“. Der Landkreis habe zwar erkannt, dass seine Prognosen zur Schülerentwicklung im berlinnahen Raum unzutreffend waren, „aber die Ansiedlung soll nicht im Mittelbereich Neuenhagen/Hoppegarten mit dem höchsten Einwohnerzuwachs und der höchsten Gesamteinwohnerzahl sein“, sagte Knobbe. „Dass wir davon nicht begeistert sein können, liegt auf der Hand.“

Für Begeisterung sorgte dafür bei beiden der 2018 abgeschlossene Neubau der zwölften Kita in Hoppegarten an der Köpenicker Straße – umgesetzt von der Kinderland Krümelbude gGmbH. Der im Jahr 2012 begonnene Weg der Zusammenarbeit mit dem freien Träger sei eine „Win-win-Situation“, betonte Knobbe. „Er beweist, dass es sinnvoll ist, als Gemeinde die Hauptverantwortung für die Betreuung von Kindern zu übernehmen und diese durch Angebote freier Träger zu ergänzen.“

Sowohl Arndt als auch Knobbe gingen auch auf das derzeit größte Projekt der Gemeinde ein: den Bau der neuen Grimm-Grundschule mit dem Ortsteilzentrum in Hönow. „In den gut sieben Monaten von der Grundsteinlegung im Mai bis zum Richtfest im Dezember konnte man jeden Tag die Baufortschritte bestaunen“, sagte Arndt. Er freue sich, dass die Gemeindevertretung geschlossen hinter diesem Bau stehe und nun auch dem Bürgermeister bei Veranstaltungen und Reden rund um den Schulneubau „die Freude und der Stolz“ anzusehen seien. Dass das Bauvorhaben, das Ende 2019 fertig sein soll, voll im Plan liegt, sei ein positives Beispiel angesichts anderer nicht gerade erfolgreicher Großprojekte in Brandenburg, sagte Knobbe.

Hinsichtlich der bevorstehenden Vereinigung seiner Gemeinde als gemeinsames Mittelzentrum mit Neuenhagen warb Knobbe dafür, die Chance zu nutzen, „gemeinsam eine stärkere Verantwortung für die Region zu übernehmen“. In diesem Zusammenhang ging er auch auf den geplanten Einkaufsmarkt an der B 1 ein. Das Projekt ruft vor allem in Neuenhagen Bedenken hervor. Knobbe erklärte, dass er diese Bedenken nicht teile und verwies auf die Ansiedlung des Kaufparks Eiche. Diese habe auch nicht „zu einem Kahlschlag im nahen Ortsteil Hönow geführt“. Dennoch müsse man die Bedenken ernst nehmen.

Hinsichtlich des 2018 eingeführten Zwanzig-Minuten-Taktes der Buslinien am Berliner Rand sprachen sich beide Redner für Nachbesserungen aus. Dass durch die geänderte Buslinienführung gerade Kinder und ältere Menschen auf der Strecke bleiben, sei unbedingt zu korrigieren, sagte Arndt. Er lobte in diesem Zusammenhang das Engagement von Hönows Ortsvorsteher Christian Klahr. Der Bürgermeister hingegen hob jemand anderen namentlich hervor: Gemeindewehrführer Marius Venslauskas und mit ihm die Kameraden der Feuerwehr, denen er für ihren Einsatz dankte. Venslauskas habe sichergestellt, „dass die Feuerwehr im letzten Jahr nicht führungslos blieb“ und viele neue Ideen eingebracht.

Unter den Gästen, der von der Band Supreme de Luxe musikalisch untermalt wurde, war auch Christian Schmid, Bürgermeister aus Hoppegartens Partnergemeinde Iffezheim. „Er hatte die längste Anreise“, sagte Knobbe, der am 7. Januar zum Besuch des Iffezheimer Neujahrsempfangs die gleiche Strecke zurückgelegt hatte.