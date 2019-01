Erinnerung an Heimkehrerlager gewünscht

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die modernen Backstein-Gebäude des Katholischen Schulzentrums Bernhardinum, die an die Stelle der 15 Holz- und 17 Steinbaracken getreten sind, haben die Erinnerung an das Heimkehrerlager verblassen lassen, das einst an der Trebuser Straße stand. Alfred Wegewitz will das ändern. Er regt an, dort eine der roten Informationstafeln aufzustellen, mit denen in Fürstenwalde bereits an mehr als 30 Orten Geschichte erzählt wird.

In der Sitzung des Vereins für Heimatgeschichte und Heimatkunde, dessen Alterspräsident Wegewitz mit 92 Jahren ist, stellte er die Idee vor. Sie fand Zustimmung. „Das sollten wir aufgreifen“, sagte Vereinschef Ralf Sternkopf. Das Grundstück habe eine „bewegte Geschichte“, findet auch Museumsleiter Guido Strohfeldt. Einst gehörte es zum Areal der Julius Pintsch AG. „Ab etwa 1938“, schreibt Wegewitz, sei dort die Barackensiedlung entstanden, weil das Werk viele Arbeitskräfte für die Produktion von Rüstungsgütern brauchte. Im Krieg kamen ab 1939 Zwangsarbeiter hinzu. „Russen, Polen, Italiener und Franzosen waren dort“, sagt Strohfeldt. Nach 1945 dienten die Baracken als Auffanglager für bis zu 2600 Vertriebene, Flüchtlinge und deutsche Soldaten, die zu Kriegsgefangenen geworden waren. Später nutzte die 7. Oberschule „Otto Ulinski“ die Gebäude; nach dem Ende der DDR folgte der Abriss.

Man reagiere auf Hinweise zu neuen Info-Tafeln „offen und freudig“, sagt Fürstenwaldes Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Bis alle Fakten geprüft, die rund 1500 Euro im Haushalt bereitgestellt und die Tafeln produziert seien, könne aber bis zu ein Jahr vergehen.