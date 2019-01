„Ich bin auf offene Ohren gestoßen“

Janet Neiser und Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Ein Jahr ist Frank Balzer (SPD) nun Bürgermeister in Eisenhüttenstadt. Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.Janet Neiser undsHeute mit Wochenend-Magazinfan Lötsch haben mit dem Stadtoberhaupt gesprochen.

Herr Balzer, welche Schulnote würden Sie sich für das erste Amtsjahr geben?

Eine Zwei.

Der Amtsantritt war eine große Herausforderung für mich. Vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, da hat man eine ganz andere Sichtweise auf seine Mitarbeiter. Natürlich verlasse ich meine Prinzipien der konstruktiven Zusammenarbeit nicht. Ich habe die neuen Aufgaben kennengelernt, die man als Verwaltungschef hat. Da hat man doch mehr Regeln zu beachten. Es gibt mehr Mitsprachegremien, die einbezogen werden müssen, wenn man Entscheidungen treffen möchte.

Und Sie sind Schönfließer geworden?

Nein, ich werde aber in den Ortsteil Schönfließ ziehen und bleibe natürlich Eisenhüttenstädter.

Hat sich Ihre Sicht auf das Bürgermeisteramt geändert?

Der Blickwinkel ist ein anderer geworden. Als Stadtverordneter kannte man eben nicht alle, gerade in Richtung Kommunalaufsicht oder Land. Aber die Verwaltung ist auch darauf angewiesen, das Ganze mal aus der Sicht der Stadtverordneten zu sehen, um das Miteinander zu stärken. Ich denke, es ist mir einigermaßen gelungen, zwischen Stadtverwaltung und Stadtverordneten ein bisschen mehr konstruktive Arbeit hinzubekommen.

Wie schätzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten eines Bürgermeisters ein?

Man kann gestalterisch wirken, aber es ist nicht so, dass der Bürgermeister alles darf und kann. Es gibt bestimmte Grenzen, Verwaltungsvorschriften, Gesetze, aber auch Beschlüsse der Stadtverordneten.

Was haben Sie im ersten Jahr von Ihrer Prioritätenliste erreicht?

Für mich war es wichtig, die Mitarbeiter und die Verwaltungsstruktur kennenzulernen und etwas zu gestalten. Da wird sich sicherlich noch einiges ändern in den kommenden Jahren. Wir werden grundsätzlich erst einmal jede frei gewordene Stelle in Frage stellen. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis aufzubauen, das war mir wichtig und dort dafür zu werben, dass wir etwas unbürokratischer Entscheidungen treffen. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mit das gewünscht hätte. Wir brauchen als Stadt Unterstützung, um in sicheres Fahrwasser zu kommen. Wir werden weiter sparen müssen, vor allem an Sachkosten.

Was stand noch auf Ihrer Liste?

Der enge und schnelle Kontakt zur Wirtschaft. Ich habe rund 50 Unternehmensbesuche durchgeführt, bin auf offene Ohren gestoßen, dass wir gemeinsam die Stadt voranbringen wollen. Der Wirtschaftsbeirat hat auch zügig seine Arbeit aufgenommen.

Welche Reaktionen gab es auf den Beirat?

Die Unternehmen wollen mitmachen und sie wollen beispielsweise eine enge Zusammenarbeit mit dem QCW in der Richtung Verbundausbildung.

Was haben Sie sich im ersten Jahr leichter vorgestellt?

Interne Verwaltungsfragen.

Was ging Ihnen besser von der Hand als zunächst gedacht?

Die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsunternehmen.

Was steht 2019 auf Ihrer Prioritätenliste?

Mir ist die medizinische Versorgung wichtig, dass wir da mehr in Richtung Kassenärztliche Vereinigung drücken. Kontakt haben wir zudem zu Schülern in unserer Stadt, die Medizin studieren wollen. Das möchten wir unterstützen und wir möchten natürlich, dass sie zurückkommen. Vielleicht kann man da in Richtung Medizinstipendium etwas machen. Das muss man entsprechend überprüfen. Das Zweite ist das Altenheim. Da hoffe ich, dass wir mit dem Landkreis im ersten Halbjahr eine verlässliche und vernünftige Entscheidung treffen können.

Wird es im Stadtumbau etwas geben?

Wir haben gesagt, wir wollen mehr Baugrundstücke ausweisen, das haben wir geschafft. Aber wir müssen auch mit den Wohnungsunternehmen sprechen, dass sie größere Wohnungen anbieten. Da gibt es Anfragen von Familien, die eben noch kein Haus bauen wollen.

Wie sieht es mit dem Leerstand bei der kommunalen Gebäudewirtschaft aus? Wie will man dagegen angehen?

Dazu gab es Verabredungen im Aufsichtsrat, wie man damit 2019 umgehen möchte. Man ist sich bewusst, was da ansonsten für Kosten auf uns zukommen. Das Gleiche gilt für Gewerbeflächen im Stadtzentrum, da sind wir mit der Wirtschaftsförderung dran.

Die neueste Bevölkerungsvorausschätzung sieht nicht sehr gut aus. Muss da im Stadtumbau nachjustiert werden in Richtung Abriss?

Das sehe ich nicht so. Es gibt schließlich verschiedene Prognosen. Wenn man den schlimmsten Fall annimmt, dann sicherlich ja, aber es gibt auch andere Prognosen, beispielsweise dass wir davon partizipieren, dass das Wohnen in Berlin teurer wird und dort kein Platz mehr da ist. Dann haben wir bei besserer Anbindung auch eine Chance, Pendler herzuziehen – aufgrund des günstigeren Wohnungsmarktes, was viele Eisenhüttenstädter anders sehen.

Viele sagen, bezahlbarer Wohnraum in Eisenhüttenstadt ist knapp?

Das sehe ich nicht so, es kommt immer auf den Anspruch an, den ich habe.

Sie sprachen davon, Pendler herziehen zu wollen, da sind auch weiche Standortfaktoren wie Kultur wichtig. Stehen da Entscheidungen an?

In Sachen Stadtbibliothek und Museum, da wird sich einiges tun müssen. Wir haben Aufträge von der Stadtverordnetenversammlung bekommen. Ich bin dafür, dass wir die Bibliothek im Zentrum erhalten und das mit weiteren Angeboten verbinden. Auch zum Standort des Museums gibt es Überlegungen.

Bibliothek und Tourismusverein sollten laut einer Idee räumlich zusammenrücken. Wie ist da der Stand?

Das war eine Überlegung aus der Verwaltung. Da sollte 2019 eine Entscheidung fallen. Wichtig ist, wie sich die Stadtverordneten positionieren.

Wird an Kultur gespart?

Ich stelle alles auf den Prüfstand. Aber wir werden an Kultur nicht sparen, auch nicht an der Werbung dafür. Beispielsweise eine größere Auslastung des Theaters ist ja auch mein Wunsch.

Wie geht es mit dem Stadtfest weiter?

Es wird stattfinden, vom 23. bis 25. August. Und es wird einen neuen Vertrag mit einem Ausrichter geben. Eine Entscheidung für eine Agentur ist gefallen. Das wollen wir im Januar noch fertig machen.

Mit Ihrer Wahl waren bei den Altanschließern viele Hoffnungen verbunden. Konnten Sie etwas erreichen? Ist da etwas zu erreichen?

Das ist ein schwieriges Unterfangen. Wir haben noch die Klage der Stadtverordneten, die in Frankfurt anhängig ist. Da ist aber derzeit eher Stillstand durch die Abarbeitung anderer Themen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Forderungen der Altanschließer richtig sind.

Wenn das Gericht die Sichtweise der Kommunalaufsicht bestätigt, ist das Thema dann gegessen?

Für mich nicht ganz. Es gibt ja immer noch die Verbandsversammlung. Aber da sieht es derzeit auch nicht so aus, dass es in Richtung Altanschließer geht. Das ist dann nicht einfach. Man braucht da Mehrheiten. Und die Landesregierung spreche ich an, aber die hält sich auch bedeckt.

Zu Eisenhüttenstadt gehören auch die Ortsteile. Ihre Vorgängerin ist mit den Einwohnerversammlungen in diese Ortsteile gegangen. Sie hatten zu einer eingeladen. Bleibt es dabei?

Wir überlegen, ob wir zwei durchführen. Aber das sollen auch themenbezogene Gesprächsrunden werden – unabhängig vom Ortsteil. Die Bürger sollen sich als eine Stadt sehen, deshalb muss man das nicht ortsgebunden machen.