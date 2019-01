Mehr Geld für Temnitzer Feuerwehrleute

Markus Kluge

Amt Temnitz (MOZ) Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Amt Temnitz soll die Aufwandsentschädigung erhöht werden. Ein erster Vorschlag ist am Mittwoch im Amtsausschuss diskutiert worden. Der Beschluss dazu wurde allerdings vertagt, da die Abgeordneten die Sätze teilweise deutlicher anheben möchten, als von der Verwaltung vorgeschlagen. Bereits 2018 hatte der Ausschuss angeregt, die Sätze zu erhöhen, um die Kameraden zu entschädigen und das Ehrenamt zu fördern. Vorgeschlagen wurde deshalb, dass alle Einsatzkräfte, die pro Jahr die vorgeschriebenen 40 Ausbildungsstunden absolvieren, eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro bekommen, den gleichen Betrag erhalten auch einsatzbereite Atemschutzgeräteträger. Zudem erhält jeder, der sich an einem Lehrgang beteiligt und am Ende das entsprechende Zertifikat oder Zeugnis vorlegen kann zehn Euro für jeden Lehrgangstag. „Diese Sätze sind als Anreiz gedacht“, so der Ausschussvorsitzende Burghard Gammelin.

An diesen Sätzen hatten die Mitglieder des Ausschusses auch nichts zu kritisieren. Ihnen erschienen aber die Entschädigungen für Funktionsträger als zu gering. Diese reichen von monatlich 25 Euro für Jugendwarte, über 30 Euro für Hans-Jürgen Bachmann als Zugführer der Alters- und Ehrenabteilung bis hinzu 175 Euro für Amtswehrführer Sebastian Giesert.

Für Letzteren musste Kämmerin Kerstin Dames in der Sitzung klarstellen, dass er als Sachbearbeiter für die Freiwillige Feuerwehr im Amt angestellt ist und dort viele Aufgaben für die Einheiten regelt. „Er ist nicht als Amtswehrführer angestellt, das ist ein Ehrenamt“, betonte sie auf Nachfrage des Netzebanders Harri Graf. Nach dem Dafürhalten von Detlef Scholz sollte der stellvertretende Amtswehrführer die gleiche Summe wie der Amtswehrführer erhalten. „Der Stellvertreter steht ihm in nichts nach“, sagte er. Amtsdirektor Thomas Kresse betonte aber, dass je nach Aufgabe und Stellung die Abstufung wichtig sei. Als deutlich zu gering sah Scholz auch die 30 Euro für Hans-Jürgen Bachmann an. „Das ist zu wenig, für das, was der Mann leistet“, sagte er mit Blick auf dessen Engagement, die Geschichte der Temnitzer Feuerwehr zu bewahren. Auch die Präsente für langjährige Mitglieder, beispielsweise in Höhe von 60 Euro für eine 60-jährige Mitgliedschaft, kritisierte er und forderte eine Erhöhung. Wolfgang Becker regte zudem an, darüber nachzudenken, wie die Anerkennung der Feuerwehrleute gesteigert werden kann. „Vielen geht es ja gar nicht ums Geld“, sagte er.

„In Zahlen kann man gar nicht ausdrücken, was die Feuerwehrleute leisten“, sagte Kresse und kündigte an, die Satzung noch einmal zu überprüfen.(kus)