Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Erneut wurde der Kühlschrank im Tierpark-Café von Dieben heimgesucht. In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße ein. Dort nahmen sie dann Lebensmittel mit. Rund 1000 Euro beträgt der Schaden. Es war bereits der dritte Einbruch in das Café seit Anfang Januar, neben Lebensmitteln war dabei auch Alkohol gestohlen worden.