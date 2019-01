Fischer auf dem Schwielochsee vermisst

Regina Weiß

Ressen/Zaue (Frank Hilbert) Am Schwielochsee wird seit Donnerstag ein 51-jähriger Fischer vermisst. Weil der Berufsfischer gegen 23 Uhr noch immer nicht von der Betreuung seiner Reusen zurückgekehrt war, hatte seine Frau die Leitstelle Lausitz in Cottbus alarmiert. Diese leitete sofort eine Suche ein. Mehr als 20 Feuerwehrkräfte rückten aus, um den Mann zu suchen. Die Johanniter Unfallhilfe hatte außerdem Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt. Gegen drei Uhr am Morgen war der Einsatz aber ohne Erfolg abgebrochen worden. Dunkelheit und die Größe des Sees waren der Grund, die ein Auffinden des Vermissten unmöglich machten. Am Freitagvormittag ist die Suche dann wieder angelaufen. Beteiligt sind Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr Goyatz und Lübben. Außerdem konnte am Freitag der Polizeihubschrauber starten, der in der Nacht aufgrund der Witterung zunächst nicht hatte aufsteigen können. Auch Taucher sind vor Ort.

Die Feuerwehr hatte zunächst im Bereich Ressen/Zaue gesucht, aber ebensowenig Erfolg wie die Schnelleinsatzgruppe (SEG) F.L.I.G.H.T. der Südbrandenburger Johanniter. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl an Helfern und Material notwendig wird. In den Mittagsstunden des freitags wurde dann das Boot des Fischers entdeckt. Es war bis in den nördlichen Teil des Schwielochsees getrieben. Von dem Mann fehlte auch am Abend noch jede Spur.