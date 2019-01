Gut Hirschaue bringt Wurst zur Grünen Woche

MOZ

Birkholz (MOZ) Das Gut Hirschaue ist als Aussteller am Stand des Bundesprogramms Ökologischer Landbau auch in diesem Jahr an der Grünen Woche in Berlin beteiligt. Das Gut gehört als einer von rund 200 Betrieben zum Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau.

Betriebsleiter Henrik Staar wird das größte ökologische Wildgehege Deutschlands am 24. und 25. Januar in der Hauptstadt präsentieren. Auf der Grünen Woche wird er in den Messebesuchern Fleisch- und Wurstwaren vom Hirsch und von Märkischen Sattelschweinen anbieten. Außerdem können die Besucher Felle und Geweihe von Rot- und Damwild bestaunen. Gleichzeitig macht er Werbung für das Gut. Der Biobetrieb öffnet regelmäßig seine Türen und Tore. Es gibt Führungen, die auch individuell vereinbart werden können.

Auf der Grünen Woche präsentieren sich auch die Agrargenossenschaft Ranzig, die Fischer aus Köllnitz, die Stadt Storkow und etliche weitere Lebensmittelproduzenten aus der Region.