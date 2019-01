Die große Lust am Happen

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin/Berlin (MOZ) Mit dem Anschnitt einer gigantischen Torte hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin den Auftakt der Grünen Woche gefeiert. Backwerk wie auch Stände wiesen auf die beiden Großereignisse 2019 hin: Fontane.200 und die Landesgartenschau.

Die Torte spendierte die Bäckerei Janke. Buttermilchcreme, Bis­kuitteig und Kirschfüllung sorgten dafür, dass alles drin war: Süße, Herzhaftigkeit und fruchtige Frische.

Für den Flecken Zechliner Bäckerei-Unternehmer Norbert Janke war die Fertigung Routine – bis auf die Embleme für Laga, Fontane.200 und die beiden Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz: „Dabei handelt es sich um spezielle Drucke, die wir übertragen mussten“, so Janke.

Aufwand kostete für ihn und sein Team auch die Eigenkreation, die extra zur Laga entworfen wurde: Mandel-Makronen in Rosenform. Mit einer speziellen Tülle, wie sie auf Spritztüten gestülpt wird, um Formgebäck zu fertigen, wurde mehrfach experimentiert, sagt Janke: „Irgendwann hatten wir den Dreh dann ’raus“, sagte er. Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden: „Wir wollten unbedingt etwas schaffen, was nicht jeder andere selbst so machen kann“, so Janke. „Ich denke, das ist uns gelungen.“ Jetzt müssen die rosenförmigen Makronen noch den Geschmack des Publikums treffen. Vielleicht werden sie dann auch über das Laga-Jahr hinaus angeboten.

Dass 2020 wie 2019 wird, hofft auch Christian Fahner. Der Chef des kommunalen Wirtschaftsförderers REG konnte in diesem Jahr quasi drei Stände in einem Ensemble in die Planungen einbeziehen: Links der für Ostprignitz-Ruppin, rechts der der Prignitz und dazwischen noch einer: fürs Bewerben von Fontane.200 und Landesgartenschau: „Das ist schon richtig toll“, sagt Fahner. „Ob wir dieses Ensemble im kommenden Jahr wieder bekommen, können wir aber nicht selbst entscheiden.“ Die Standeinteilung in der Brandenburghalle 21a verantwortet nämlich das Land Brandenburg mit seinem Agrar- und Umweltministerium. Aus Potsdam fließt schließlich auch das meiste Geld, das den Auftritt der Region erst möglich macht. En bloc für sich zu werben, wäre aber für Ostprignitz-Ruppin und die Prignitz auch in den kommenden Jahren sinnvoll, findet Fahner

Schließlich ist es tatsächlich nicht einfach, auf sich aufmerksam zu machen – trotz oder gerade wegen Hunderttausenden von Besuchern, die bis Sonntag nächster Woche auf dem Berliner Messegelände erwartet werden. Auf sie warten laut Messeveranstalter mehr als 100 000 verschiedene Köstlichkeiten aus aller Welt.

Der Gefahr, in der großen Masse unterzugehen, konnten Sandra Beyer und Heiko Roden aus Kunow bei Kyritz am Eröffnungstag eher gelassen entgegensehen. Denn ihr Produkt, das sie am Stand von Ostprignitz-Ruppin präsentierten, zog viele Leckermäuler an, die das regional Gefertigte zu schätzen wissen. Immer wieder griffen die Messebesucher zu, um die in hiesigen Gefilden eher ungewöhnlich anmutende Köstlichkeit zu probieren: Ziegenkäse. Viele verschiedene Sorten hatten die beiden Kunower im Angebot, weil sie die würzig duftenden Laiber mit Bockshornklee, Walnüssen, Rosinen, Pfeffer, Honig oder Rotwein zu verfeinern verstehen.

Erst vor wenigen Jahren schafften sie sich die erste Ziege an. Es kam ein Bock dazu – und die Zahl der kleinen Hornträger wuchs stetig. Jetzt sind es 77 an der Zahl – und das auf einem Hof, auf dem viele andere Tiere vom Wollschwein bis zum Esel ein Landleben führen.

Zur Käserei kamen Sandra Beyer und ihr Mann erst vor gut zwei Jahren: „Wir haben das zunächst für uns selbst gemacht, bis es so viel wurde, dass wir Käse verschenken konnten“, so Beyer. Die Abnehmer fanden ihn so lecker, dass sie gefragt haben: Warum zieht ihr damit nicht richtig etwas auf?

So wurde die Hofkäserei für die aus Bochum stammende Sandra Beyer das Hauptgeschäft. Ihr Unternehmen ist auch Teil der Regionalinitiative Ostprignitz-Ruppin, obwohl Kunow im Landkreis Prignitz liegt. Das Dorf ist aber traditionell Kyritz zugewandt. Und bald steht für Beyer und Heiko Roden der Umzug samt allen Tieren nach Ostprignitz-Ruppin an – und zwar nach Niemerlang bei Wittstock. „In Kunow ist es für uns und die Tiere mittlerweile zu klein geworden“, sagt Beyer.