Durch Praktikum zum Traumberuf

Seelow (MOZ) Zum 12. Berufsbildungstag am Oberstufenszentrum sind am Freitag Schüler der Seelower Oberschule, der Kleeblattschule sowie Teilnehmer der Berufsvorbereitung am OSZ gekommen. Ihnen wurden Berufe vorgestellt, zudem konnten sie Lehrmeistern und Lehrlingen ihre Fragen stellen.

Wann springt der Funke über? Wann wird die Leidenschaft so entfacht, dass aus einem Beruf Berufung wird? Die Lehrlinge des OSZ Märkisch-Oderland, die am Freitag für ihre künftigen Kollegen aus den Oberschulen verschiedene Übungen aus dem Berufsschulalltag und der Handwerkskunst vorbereitet hatten, antworten häufig: „Beim Praktikum“. Natürlich gibt es auch die traditionellen Handwerkerfamilien. Aus einer kommt Maurice Mahr aus Müllrose. Schon der Großvater war dort Tischler. Nun erlernt der Enkel den Beruf bei Christian Schulz in Müllrose. Seit der 7. Klasse gab es für ihn keinen anderen Wunsch.

Bei Benjamin Kiwitt aus Müncheberg war es aber ein Praktikum, das ihm den Reiz des Berufs eines Landschaftsgestalters eröffnete. Sein Lehrbetrieb ist die Müncheberger Firma Herbst. Und auch bei Ole Kollath aus Hohenwutzen war es ein Praktikum, das ihn bewog, Tierwirt werden zu wollen. Er lernt gerade bei der Agrargenossenschaft „Höhe“ in Steinbeck und hat es bislang nicht bereut, den Weg eingeschlagen zu haben. Ein Praktikum war auch für Jonathan Lenke aus Woltersdorf der Zeitpunkt, an dem er sich in seinen Traumberuf des Tischlers verliebt hat.

Es sei nicht so leicht, junge Leute für die Landwirtschaft zu begeistern, erklärt Ines Sennewald am Stand des Bildungsnetzwerkes des Bauernverbandes. Georg Wihan von der Unternehmensgruppe Odega nimmt sich viel Zeit für jeden, der an den Info-Stand tritt, um die Vielfalt der Ausbildung in diesem großen Unternehmen zu erläutern. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Mitarbeiter, die wir selbst ausbilden, eine festere Bindung zum Betrieb haben. Deshalb wollen wir in Golzow für unser Unternehmen so ausbilden, dass wir diejenigen, die in Rente gehen, auch gut ersetzen können.“ Aktuell bildet Odega in Golzow sieben Lehrlinge aus, berichtet Wihan.

Beste Beschäftigungschanchen haben auch Auszubildende der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe Eisenhüttenstadt, erklärt Petra Florian, die den Stand dieser Einrichtung betreut. „Wir merken aber immer wieder, dass den Schülern die Berufsbilder gar nicht bekannt sind. Deshalb liegt der Schwerpunkt bei solchen Messen wie in Seelow darauf, zu erläutern, was eine pharmazeutisch-technische Assistentin oder ein Physiotherapeut macht. Auch die Polizei und die Bundeswehr offerieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten, wobei Stabsfeldwebel Stephan Baldauf einen Einblick in die Berufe gibt, die auch der erlernen kann, der sich nicht für den Dienst in der der Bundeswehr verpflichtet.

Die seit einem Jahr bestehende Koordinierungsstelle des Kreises „Türöffner: Zukunft Beruf“ wird von Kai Homburg vorgestellt. „Die Angebote werden sehr gut angenommen“, erklärt er. Die Einrichtung befindet sich im OSZ Strausberg.