Alles heiße Luft?

Fläming Bei uns zu Hause steht die Weihnachtsdekoration noch. Deshalb kann ich Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin, auch von unserer Weihnachtspyramide erzählen. Woher stammt die Idee für eine Weihnachtspyramide? Herstellung und Gebrauch von Weihnachtspyramiden sind ein Bestandteil der Volkskunst und des Brauchtums im Erzgebirge. Im Inneren der Holzkonstruktion befindet sich eine senkrechte Welle mit einer Metallspitze am unteren Ende, welche in einer Glas- oder Keramikschale läuft. Am oberen Ende der Welle ist ein Flügelrad angesetzt. Durch die von den Kerzen erwärmte, „aufsteigende“ Luft werden das Flügelrad und die mit der Welle verbundenen Teller (mit den Weihnachtsfiguren) in Drehung versetzt. Fragen: Warum dreht sich die Pyramide? Was bremst manchmal ihren Lauf? Was hat es mit der Flügelstellung auf sich? Es ergeben sich möglicherweise spannende Analogien für 2019.

Erste Frage: Warum dreht sich die Pyramide? Luft besteht aus vielen kleinen Teilchen. Diese sind ständig in Bewegung. Wenn es kalt ist, bewegen sie sich weniger, wenn es warm ist, mehr. Bei Wärme bewegen sie sich stark und brauchen viel Platz. Das hat zur Folge, dass sich die Dichte der Luft verringert. Durch die niedrigere Dichte wird die Luft in einem bestimmten Volumen aber auch leichter. Die schwere Luft bleibt einfach unten und drückt die warme, leichte Luft nach oben. Die warme Luft steigt also nicht, sondern wird von der kalten einfach verdrängt, weil sie weniger dicht und somit leichter ist. Das nennt man Auftrieb und die Pyramide läuft. Zu beachten ist, dass die Energie immer von außen zugeführt werden muss. Es läuft nichts von allein. Was hält unser Leben in Gang und woher kommt unsere Lebensenergie?

Zweite Frage: Was bremst manchmal ihren Lauf? Ja, manchmal stockt ihr Lauf. Ich sehe es schon kommen. Es wird langsamer, obwohl die Lichter brennen. Unsere Pyramide ist kein HI TECH- Gerät. Die Lager der senkrechten Welle sind nicht perfekt. Auch die Keramikschale am Fuß gewährt der Welle ein gewisses Spiel. Die Folge: Das gesamte System „eiert“ etwas, dann geht es schwer. Eine kleine Handbewegung von mir und schon läuft unser Prachtstück mit voller Geschwindigkeit. Ich zentriere einfach die Welle in der unteren Laufschale. Wer korrigiert unser Leben, wer legt mal „Hand an“?

Dritte Frage: Was hat es mit der Flügelstellung (Winkel der Flügel) auf sich? Theoretisch möglich sind alle Winkel zwischen 0 und 90 Grad. Allerdings wird sich bei diesen beiden extremen Winkeln keine Pyramide wirklich drehen. Stehen die Flügel im Winkel von 90 Grad, ist nicht genügend Flügelfläche vorhanden, um die aufsteigende Wärme in eine Drehbewegung umzuwandeln. Stehen die Flügel bei 0 Grad, staut sich die Wärme. Welcher Winkel ist nun optimal? Manche Pyramidenhersteller empfehlen 45% und andere schreiben 30%. Ergo: man muss bisschen probieren. Drehrichtung und -geschwindigkeit können jedenfalls durch die Flügelstellung beeinflusst werden. Das ist auch die Chance für Sie und mich.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für 2019 mit den Worten: „Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.“ Psalm 25:5