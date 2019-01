Rote Nelken am Gedenkstein nieder gelegt

© Foto: Die Linken hatten in die Karl-Liebknecht-Straße eingeladen, um rote Nelken am Gedenkstein niederzulegen. Das Interessa war in Bad Belzig gering. Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 100 Jahren wurde am Dienstag Abend in Bad Belzig gedacht. Die Linken hatten in die Karl-Liebknecht-Straße eingeladen, um rote Nelken am dortigen Gedenkstein niederzulegen.

Während in Berlin Jahr für Jahr tausende dem Aufruf zum stillen Gedenken an die Kommunistenführer folgen, blieb die Zahl derer in der Kur- und Kreisstadt überschaubar.

Angela Heyer hielt in diesem Jahr die Ansprache. Sie erinnerte an die Geschehnisse des 15. Januar 1919, als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Freikorpssoldaten in Berlin ermordet wurden.

Inge Richter rezitierte im Anschluss Erich Weinerts „Trotz alledem“. Weinert hatte das Gedicht 1936 im Moskauer Exil verfasst, um auf die Zerstörung der Gräber von Luxemburg und Liebknecht hinzuweisen.

Gisela Nagel ihrerseits erinnerte daran, dass die Sozialistenführer für den Frieden auf der Welt eintraten und dafür mit dem Leben bezahlen mussten. Mit Blick auf böigen Wind und kalten Regen, der während des Gedenkens über Bad Belzig niederging, sagte sie: „So ein Wetter wie heute war bei der Beerdigung der beiden auch.“ Ihre Großeltern hatten sich damals in den Trauerzug eingereiht. Die Großmutter erkältete sich derart, dass sie später an einer Lungenentzündung starb. Der Großvater erzählte ihr oft davon. „Das Gedenken ist so Teil meiner Familiengeschichte geworden“, so die Bad Belzigerin weiter.