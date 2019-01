Adele im Rot der Brandenburger

René Wernitz

Havelland (MOZ) Die kleine Adele sieht niedlich aus. Rot ist sie und hat einen gelben Schnabel. „Adele von Preußen“ ist eine Stoffadlerin, kreiert von einem Berlin-Brandenburger Paar in Rathenow, das Adele in Thüringen herstellen lässt. Details dazu gibt es auf www.adele-rogoll-von-preussen.de. Doch da stimmt etwas nicht bzw. passt nicht ins geschichtliche Bild. Entweder ist der Name nicht korrekt oder die Farbe der Adele. Denn als Preußin müsste sie in Schwarz gehalten sein wie der königlich-preußische Wappenadler. Da aber im markgräflichen Rot der Landesgründer gestaltet, hieße sie besser „Adele von Brandenburg“.

Es ist eine ziemlich komplexe Geschichte, wie die Mark bzw. das Kurfürstentum Brandenburg in Preußen aufging. Das Land wurde sozusagen „eingepreußt“. Bis ins 16. Jahrhundert hinein existierte das autarke Kurfürstentum Brandenburg, das im mittelalterlichen Ursprung eine Markgrafschaft war. Im Kern bestand Brandenburg aus einem mittleren Landesteil, die Mittelmark (inklusive Havelland). Der westlich davon gelegene Teil war die Altmark, der östlich der Oder gelegene Teil die Neumark.

Nordöstlich von Brandenburg gelegen, existierte im Hoch- und Spätmittelalter der Deutschordensstaat. Die Ritter, ihr Zeichen war ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund, hatten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Baltikum den slawischen Stamm der Prußen unterworfen und christianisiert. Daher leitet sich der Name Preußen ab. Der Ordensstaat wurde 1525 zum erblichen Herzogtum Preußen, in dem noch Hohenzollern aus Süddeutschland das Sagen hatten. Nach Aussterben dieser Linie streckten zu Beginn des 17. Jahrhunderts die brandenburgischen Hohenzollern die Hände in Richtung Preußen aus. Erster Herzog aus ihrem Hause wurde Johann Sigismund (1612). Gleichzeitig war er Kurfürst geblieben. Nun war von Brandenburg-Preußen die Rede.

Das Kurfürstentum war ein deutsches Lehen, das Herzogtum war ein polnisches. Demnach stand der polnische König ganz oben in der dortigen Hierarchie. Erst als er Preußen 1657 aus seiner Lehensherrschaft entließ, wurden die Herzöge unabhängig von ihm und konnten in der Folge ein eigenes Königtum für sich beanspruchen. 1701 krönte sich Kurfürst Friedrich III. zum König und nannte sich Friedrich I. Die Zeremonie wurde in der preußischen Haupt- und Residenzstadt Königsberg vollzogen, heute das russische Kaliningrad.

Brandenburg wurde 1815 zur Provinz im erheblich gewachsenen Königreich Preußen, zu dem im Westen fortan Rheinregionen und Westfalen gehörten - auch Köln und Münster waren nun preußisch! Im Osten hatte sich Preußen zwischen 1772 und 1795 bereits weite Teile Polens einverleiben können. Da Russland und Österreich die anderen Gebiete in Besitz nahmen, gab es bis 1918 kein Polen mehr.

Ab 1871 stellten die preußischen Monarchen auch die deutschen Kaiser. Nach der Revolution 1918 wurde der Freistaat Preußen geschaffen. Seine Eigenständigkeit büßte er 1932/33 ein. Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Preußen abgeschafft. Brandenburg war zu der Zeit ein Land bzw. eine Verwaltungseinheit, zunächst in der Sowjetischen Besatzungszone, dann in der DDR. Erst 1952 wurden Bezirke wie Potsdam und Frankfurt (Oder) gebildet. Das Kapitel Brandenburg schien nun endgültig beendet zu sein.

Nach dem Ende der sozialistischen DDR und ihrer Bezirke sowie dem gleichzeitigen, zum 3. Oktober 1990 erfolgten Beitritt des DDR-Staatsgebiets zum Gültigkeitsbereich des BRD-Grundgesetzes entstand das Bundesland Brandenburg. Sein Wappen ist der rote Adler, wie er schon für die Askanier stand. Ihrem Geschlecht war Albrecht der Bär entsprungen, der 1157 die Mark Brandenburg gegründet hatte.

Der märkische Adler überragt heute die Abgeordneten im Plenarsaal des Landtags im Potsdamer Stadtschloss. Da völlig in Weiß gehalten, wirkt er blass. Das gewohnte Rot fehlt ihm leider, wie es aber noch heute für Brandenburg steht und wie es nun der Adele eigen ist.