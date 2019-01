Vom Energiekombinat zum Gesundheitszentrum

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (freier Autor) Nach nur einem Jahr Bauzeit wurde das neue Gesundheitszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) an der Heilbronner Straße am Freitag offiziell eröffnet.

„Das schwierigste war nicht der Bau“, so Geschäftsführer Klaus-Dieter Schepler, „sondern das große Haus mit Leben zu füllen“. Offensichtlich ist das gelungen: Insgesamt elf Ärzte, acht Therapeuten, ein Ergotherapeut und ein Sporttherapeut sind im „ASB Vitalis“ für die Patienten da. Außerdem ist im Erdgeschoss eine Apotheke und ein Sanitätshaus mit Orthopädie-Schumacher eingezogen. Hier befindet sich auch der Platz für die Tagespflege. In den beiden oberen Etagen sind 40 ambulante Pflege-Wohnungen für Senioren entstanden.

„Der Bau hat wirklich super geklappt“, freute sich der Geschäftsführer und dankte Planern und Bauleuten. Die mussten einiges bewegen. „Die Planung für den Bau hat länger gedauert als der Bau selbst“, so Ingenieur Winfried Albert. Grund dafür waren die vielen Vorgaben etwa beim Brandschutz, der in so einem Haus besonderen Anforderungen unterliegt. „Hier entsteht Sozialstruktur für die Stadt“, lobte OB René Wilke.

Die Zusammenarbeit mit dem polnischen Gesundheitszentrum Brandmed soll gleichzeitig mit der Eröffnung des ASB-Hauses intensiviert werden, sagte Schepler. In Betrieb gegangen war es schon am 2. Januar. Zu DDR-Zeiten war dort die Verwaltung des Energiekombinats angesiedelt. Später zog die Agentur für Arbeit in die Räume. Danach stand die Immobilie leer. In der ersten Etage wurde zudem hinter einer Trockenbauwand ein großes Wandbild des Künstlers Rudolf Grunemann entdeckt, das komplett freigelegt wurde und nun wieder von allen angeschaut werden kann.