US-Panzertransport Richtung Polen

Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Die seit 2017 unweit der brandenburgischen Landesgrenze in Polen stationierte US-Panzerbrigade wird in den kommenden Wochen erneut ausgetauscht. Um Verunsicherungen entgegenzuwirken, informierte die US-Botschaft vorab darüber in Berlin.

Der Anblick von amerikanischem Militärgerät, das auf Brandenburgs Schienen oder Straßen in Richtung Polen rollt, ist nicht mehr neu. Vor genau zwei Jahren war zum ersten Mal eine Brigade aus den USA im westpolnischen Zagan – etwa 60 Kilometer östlich von Forst – stationiert worden.

„Es handelt sich um eine Reaktion auf die Besetzung der Krim durch Russland und die Kämpfe in der Ostukraine, die ausdrücklich der Abschreckung dient und nicht dem Ziel, einen Krieg zu führen.“ Das betont der deutsche Brigadegeneral Hartmut Renk, der seit Kurzem Stabschef der in Europa stationierten US-Streitkräfte ist.

Die Amerikaner wechseln die Brigade seither alle neun Monate aus, weil eine ständige Stationierung gegen die 1997 vereinbarte Nato-Russland-Grundakte verstoßen würde. Seinerzeit wurde die dauerhafte Präsenz von Nato-Truppen in den östlichen Mitgliedsländern noch ausgeschlossen. Allerdings stand es damals auch noch besser um die Beziehungen mit Moskau.

Ab Mitte kommender Woche wird eine Truppe aus Fort Riley im US-Bundesstaat Kansas mit 200 Panzern und Schützenpanzern, 500 Ketten- und 150 Radfahrzeugen sowie 3500 Soldaten zunächst per Schiff im belgischen Antwerpen eintreffen. Von dort geht es dann per Zügen und auf Autobahnen quer durch Deutschland. In Brandenburg sollen die Transporte durch das Havelland, über den Berliner Ring und durch die Lausitz erfolgen.

Für einen Großteil der Amerikaner wird auch das westpolnische Zagan noch nicht der endgültige Bestimmungsort sein. Bis Mitte Februar werden Teile der Brigade weiter nach Ungarn, Bulgarien und Rumänien geleitet. Dort sind – genau wie in Polen – gemeinsame Übungen mit örtlichen Truppen geplant. Die amerikanische Brigade aus Fort Hood in Texas, die seit dem vergangenen Mai in Polen stationiert war, kehrt dagegen zurück.

„Übernachtungen auf brandenburgischen Truppenübungsplätzen sind diesmal nicht geplant“, heißt es aus der US-Botschaft. Im Mai 2018 hatte es vor der Fläming-Kaserne in Brück (Potsdam-Mittelmark) noch Proteste gegeben, als die Amerikaner dort eine Pause einlegten. „Wenn es Anknüpfungspunkte gibt, werden wir auch diesmal wieder zu Demonstrationen aufrufen“, sagte der Landesgeschäftsführer der Brandenburger Linken, Stefan Wollenberg, am Freitag. Seine Partei halte es „nicht für sinnvoll, wenn die Nato-Truppen an den Grenzen zu Russland verstärkt werden. Wir sollten auf Dialog statt Konfrontation setzen“, fügte er hinzu.

Bei den bisherigen Verlegungen gab es auch immer wieder Pannen. So musste ein Kampfhubschrauber in der Nähe von Leipzig wegen eines Defekts notlanden, und im sächsischen Mittweida steckte ein mit Panzern beladener Zug tagelang im Güterbahnhof fest.

In Polen stößt die ständige Ablösung der US-Brigade übrigens auch auf Kritik, allerdings aus einem völlig anderen Grund. Statt der Rotation wünschen sich viele eine dauerhafte US-Militärbasis. Bei einem Besuch im Weißen Haus schlug Polens Präsident Andrzej Duda im Herbst ein solches „Fort Trump“ an der Weichsel vor. Der deutsche Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger warnte darauf, die Folge eines „Fort Trump“ in Polen könnte ein „Fort Putin“ in Weißrussland sein.