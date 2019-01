Tanzmäuse entern Bernau

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Bald ist es wieder soweit. Bis zu 1400 jugendliche Tänzer erobern Bernau zum Tanzfestival vom 16. bis zum 18.Februar. Einige sollen sogar aus Polen anreisen. Die Gruppe „Tanzmäuse“ vom Hort Blumberg wird auch mit zwei Choreographien dabei sein.

„Erste Position!“, ruft Johanna den Erstklässlerinnen zu. Auch drei tanz-bereite Jungs haben sich heute wieder eingefunden. Alle „Tanzmäuse“ – heute trainieren die aus den ersten Klassen – nehmen Aufstellung und stellen sich im Carré auf, in Viererreihen. Johanna ist schon in der vierten Klasse und in der Tanz AG des Blumberger Hortes für die Älteren. „Tanzmäuse“ heißen beide Gruppen, den Namen habe sich die Kinder im vorigen Schuljahr selbst ausgedacht. Johanna zeigt den Kleinen die erste Position und geht in die Knie. Eine Reihe muss in die Hocke, die nächste beginnt im Stehen. Hortleiterin Ellen Borgstedt und Jana Jäkel, die mit einer weiteren Kollegin seit Kurzem die Verantwortung fürs Tanztraining übernommen haben, assistieren.

„Mit derselben Choreographie waren unsere größeren Tänzerinnen schon im letzten Jahr beim Bernauer Tanzfestival, deswegen kennt Johanna die Bewegungen und hilft uns jetzt, sie mit den Jüngeren einzustudieren“, erklärt Ellen Borgstedt. „So, bitte die zweite Position“, ruft ihre Kollegin Jana Jäkel. Die Tanzmäuse recken die Hände nach rechts oben in die Luft. Johanna hat ihre liebe Not, denn noch nicht alle wissen auf die Schnelle, wo rechts ist. „Körperspannung bitte“, mahnt Jana Jäkel. Johanna tanzt weiter vor. Drehen, Hüpfen, Winken und auf die Beine klatschen. Schließlich läuft es schon ganz gut. Nun das ganze mit Musik: „Good Time“ heißt der Popsong zu dem Elemente des Modern Dance getanzt werden. „Du bist aber eine strenge Lehrerin“, flüstert eines der jüngeren Mädchen Johanna zu. Diese nimmt das lächelnd zur Kenntnis.

Noch vier Wochen haben die „Tanzmäuse“ Zeit, ihre Choreographie zu üben, dann soll sie sitzen. Denn dann wollen beide Gruppen, die älteren und die jüngeren „Tanzmäuse“, beim Bernauer Jugendfestival antreten. „Die Älteren haben sich ihre Choreographie zum Lied ‚Bla Bla’ aus dem Film ‚Bibi und Tina’ selbst ausgedacht“, erzählt Ellen Borgstedt. Einige von ihnen müssen wirklich leidenschaftliche Tänzerinnen sein, denn sie haben 2017 die AG initiiert. „Die Mädchen haben damals einfach ihre Musik mit in den Hort gebracht und in den Pausen von sich aus angefangen, zu üben“, erinnert sie sich die Hortleiterin.

Inzwischen hat diese erste Gruppe mehrere öffentliche Auftritte hingelegt. Auch beim Eberswalder Tanzfestival nahmen sie schon teil. Nachdem die „Tanzmäuse“ bei der letzten Einschulungsfeier der Blumberger Grundschule ihr Programm vorführten, fingen die Erstklässler gleich Feuer. Viele von ihnen haben sich sofort für die Tanz AG angemeldet. „Ich habe früher Ballett gemacht. Das hat mir aber nicht so gut gefallen“, sagt eine Erstklässlerin, gefragt nach ihrer Motivation mitzumachen. „Der Name Tanzmäuse hat mich dazu gebracht“, sagt Lina, ein anderes Mädchen.

Vom 16. bis 18.Februar findet in der Bernauer Erich-Wünsch-Halle eine Dance Competition statt. An den drei Tagen erwarten die Zuschauer Beiträge aus den Bereichen Hiphop/Streetdance, Showdance, Cheerdance, Folkdance und Jazzdance, moderiert von Nina Coenen und Sami Alkomi, die manche vielleicht aus dem Fernsehen kennen. Dank zahlreicher Förderer müssen die Organisatoren weder Eintritt noch Startgelder erheben.