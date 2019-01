Aufnahme von Jesidinnen ab April

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Mehr als zwei Jahre nach dem Landtagsbeschluss, ein Kontingent von Jesidinnen aufzunehmen, kann das Projekt endlich umgesetzt werden.

Ende des Monats sollen Mitarbeiter des Innenministeriums in den Nordirak fahren und dort die Ausreisemodalitäten für die ersten Frauen klären. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat Listen mit betroffenen Frauen zusammengestellt. Mit der Einreise der rund 60 Personen nach Brandenburg wird ab dem zweiten Quartal, also ab April, gerechnet.

Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) hatte im vergangenen Jahr nach einem Besuch in der Region erklärt, dass es sich um Frauen der religiösen Minderheit handelt, die vom sogenannten Islamischen Staat systematisch verschleppt und vergewaltigt wurden und jetzt keine Aufnahme mehr in ihre Familienverbände finden.

Zunächst war Eberswalde als aufnehmender Ort im Gespräch. Die Stadtverordnetenversammlung hatte einen entsprechenden Beschluss gefasst. Inzwischen wird der angedachte Standort in der Kreisstadt nach Informationen dieser Zeitung nicht mehr als geeignet angesehen.

Das Sozialministerium bestätigte Gespräche mit dem Landkreis Oder-Spree. Seitens des Landratsamtes in Beeskow war am Freitag von der Unterbringung besonders schutzbedürftiger Personen die Rede. Mitarbeiter des Sozialministeriums inspizierten am Freitag eine Liegenschaft der Charitas in Bad Saarow. Dort waren bislang Flüchtlinge untergebracht, die im März verlegt werden sollen.

Laut Landratsamt Oder-Spree ist die kommunale Ebene über das Vorhaben informiert worden. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bad Saarow, Anke Hirschmann, hätte sich nach eigener Aussage trotzdem mehr Informationen gewünscht. Den vorgesehenen Standort direkt am See findet sie jedoch sehr geeignet.

Vor vier Jahren hatten schon Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein jesidische Frauen aus den umkämpften Kurdengebieten aufgenommen.