Woidke gegen Abzug der Stasi-Behörde

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) spricht sich für eine dauerhafte Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde in Brandenburg aus.

In einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fordert Woidke, dass dazu auch die Akten aus dem ehemaligen Bezirk Potsdam, die noch in Berlin gelagert werden, nach Brandenburg zurückkehren müssten.

Der Ministerpräsident verweist auf zwei mögliche Standorte: die aktuelle Außenstelle in Frankfurt (Oder), deren rund 60 Mitarbeiter mit der dortigen Viadrina-Universität und mit polnischen Aufarbeitungsnetzwerken zusammenarbeiten. Über eine bessere verkehrliche Anbindung müsse mit der Stadt verhandelt werden, sagte Woidke.

Daneben sei das Menschenrechtszentrum in Cottbus als Standort denkbar, das an einem authentischen Ort, im ehemaligen Stasi-Gefängnis, untergebracht ist. Woidke spricht von „großem erinnerungskulturellen Potenzial“. Dort müssten noch Erweiterungsbauten für die sachgerechte Aktenlagerung stattfinden.

Woidke bittet, die Frage der Wirtschaftlichkeit, „aber auch politische und emotionale Aspekte“ bei der Strukturentscheidung zu einer dauerhaften Außenstelle zu berücksichtigen. Ursprünglich sollten alle Außenstellen der Unterlagenbehörde geschlossen werden. Inzwischen hat Grütters zugesichert, dass sie erhalten bleiben können.