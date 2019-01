Karl-Liebknecht-Schüler rocken Strawinsky

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Bibel geht die Geschichte so: Jesus irrt in der Wüste umher. Es ist die Zeit der Prüfung.

Da kommt der Teufel vorbei, führt Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt mit ihrer ganzen Pracht. „Das alles“, sagt der Teufel, „würde dir gehören, wenn du dich mir unterwirfst und mich anbetest.“ „Weiche von mir, Satan“, antwortet Jesus. Gott sei der Einzige, vor dem er sich niederwerfe.

Seit 2000 Jahren schreiben diese trügerischen Versprechen des Teufels Kulturgeschichte, tauchen auch in Igor Strawinskys Suite „Die Geschichte vom Soldaten“ wieder auf. In Frankfurt (Oder) haben Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, Musiker des Brandenburgischen Staatsorchesters und die Musicaldarsteller Femke Soetenga (als Teufel) und Thomas Christ (Soldat) eine fetzige Version gemacht. „Die Geschichte des Soldaten oder Der mit dem Teufel spielt“ haben sie sie genannt und am Freitag uraufgeführt.

Unter der Regie von Katja Lebelt wurde daraus ein Stück, das Strawinskys Suite als eine Art Parabel ins rockige musikalische Rahmenprogramm einbettet. Es beginnt knallig und endet so. Manchmal zwitschert die Klarinette jazzig dazwischen. Statt des klassischen Schlagwerkes treibt ein Schlagzeug den Rhythmus voran. Ergänzt wird das Instrumentarium von einer Geige, einem Kontrabass, einer Posaune, der Trompete, einem Fagott und einem Flügel.

Die Geschichte beginnt so ähnlich wie ihr biblisches Vorbild. Ein Typ irrt in der Wüste seines Lebens umher, findet irgendwie alles sinnlos und blutleer. Da stöckelt der Teufel heran im kurzen schwarzen Glitzerfummel und auf roten Pumps und verspricht unserem emotional erschöpften Helden alle Reichtümer dieser Welt, wenn er eine Kleinigkeit dafür eintausche, etwas, an dessen Existenz er sowieso nicht glaube: seine Seele. Sie wohnt sozusagen in seiner Geige, die er gegen ein Buch eintauscht, das die Börsenkurse vorhersagen kann. Das macht diesen Menschen so reich wie einsam.

Und wie er aus dieser Teufelsfalle wieder herauszufinden hofft, wie er sich befreit, als er seinen Reichtum verzockt – bei einem Spiel mit dem Teufel – und dem Bösen doch wieder in die Armee läuft, das haben Schüler und Profis knallig umgesetzt. Getragen wird dieses Stück hervorragend von Femke Soetanga und Thomas Christ, die sich gegenseitig umgarnen, um sich zu hintergehen. Aber auch die Schüler haben auf hohem Niveau zum Gelingen dieser Vorstellung beigetragen: mit ihrer Schulband, eigenen Darstellern und eigens für diese Aufführung entwickelten Szenen. Bleibt diesem Projekt zu wünschen, dass es auch an anderen Schulen Schule macht.