Vorerst keine Beiträge für Schleusenstraße

Woltersdorf (MOZ) Für den Ausbau der Schleusenstraße erhebt die Gemeinde vorerst keine Ausbaubeiträge. Das teilte Bürgermeisterin Margitta Decker in der Gemeindevertretersitzung mit. Zunächst solle abgewartet werden, wie das Land weiter verfährt. In der Sitzung wurde auch der Gemeindehaushalt für 2019 beschlossen.

Im Frühjahr soll mit dem Ausbau der Schleusenstraße begonnen werden. Wann was gesperrt ist, welche Umleitungen es geben wird – all das wird derzeit in der Gemeindeverwaltung beraten. Klar ist indes, dass sich die Anlieger – zumindest vorerst – nicht an den Baukosten beteiligen müssen. „Wir werden keine Vorausleistungsbeiträge erheben“, teilte Bürgermeisterin Margitta Decker am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung mit. „In dieser unsicheren Situation verzichten wir darauf“, sagte sie mit Verweis auf die brandenburgweite Volksinitiative gegen Straßenausbaubeiträge, bei der 108 000 Unterschriften für deren Abschaffung gesammelt wurden. Nun muss sich der Landtag damit befassen. Woltersdorf werde die Entscheidung des Landes abwarten, kündigte die Bürgermeisterin an.

Zugleich machte sie deutlich, dass mit der Aussetzung der Bescheide noch nichts entschieden sei. „Spätestens in vier Monaten muss das Land sich erklären“, sagte Margitta Decker. Die Gemeinde wolle sich aber absichern, dass keine Beiträge zurückgezahlt werden müssen. Sie gehe aber schon davon aus, dass im Falle tatsächlich abgeschaffter Ausbaubeiträge nicht die Gemeinde einspringen müsse. „Wir wissen aber noch nicht, ob dann das Land komplett oder auch die Kreise zahlen oder die Anlieger doch noch einen Teil übernehmen müssen“, ergänzte die Bürgermeisterin.

Bei Woltersdorfs zweitem großen Straßenbauprojekt des Jahres, dem Komplex Weinbergstraße, Winzerstraße und Elsnerstraße, werden die Anwohner dagegen wohl nicht ums Bezahlen herum kommen. Dort gehe es im Wesentlichen um Erschließung, stellte die Bürgermeisterin klar. Unter Ausbau fielen allerdings die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Diese sollen vorerst ebenfalls nicht erhoben werden. Kommunen können noch vor dem Ausbau bis 90 Prozent Vorausleistungsbeiträge verlangen.

Die beiden Straßenbauvorhaben sind Woltersdorfs größte Investitionen des Jahres. Im Haushalt, den die Gemeindevertreter Donnerstagabend einstimmig und ohne größere Debatte beschlossen haben, schlagen die Schleusenstraße mit 2,4 und die Straßen am Schulcampus mit einer Million Euro zu Buche. Für die Außenanlagen der Grundschule sind 435 000 Euro eingeplant und 107 500 Euro für neue Straßenlampen.

Insgesamt will Woltersdorf 2019 einen Überschuss von 91 750 Euro erwirtschaften, wie Kämmerer Harald Porsch berichtete. Kalkuliert wird mit Einnahmen von 12,6 und Ausgaben von 12,5 Millionen Euro. Zu den größten Ausgabeposten zählen mit 3,8 Millionen Euro die Personalkosten. Größter Einnahmeposten sind mit geplanten 6,2 Millionen Euro die Steuern.