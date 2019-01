Mit der Polizei-Drohne auf Vermisstensuche

Vermisstensuche aus der Luft: Der Quadrocopter mit Kamera erhebt sich am Ufer des Katharinensees langsam in die Luft. Polizeikommissar Paul Eichelmann vom Trupp Multicopter der Technischen Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Potsdam steuert das Fluggerät. An seiner Fernbedienung befindet sich auch ein Monitor. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Spezialisten der Brandenburger Polizei haben am Freitag die Suche nach dem vermissten Rentner in Müllrose fortgesetzt. Dabei setzten sie auch Drohnentechnik ein.

Dieser Anblick ist in unseren Breiten noch ziemlich neu: Zwei Polizisten suchen die Oberfläche eines Sees ab, indem sie eine Drohne in die Luft bringen und sich dann am Boden auf ihren kleinen Monitoren jene Bilder ansehen, welche die Drohnenkamera live sendet. Vor einem halben Jahr hätte dafür ein Hubschrauber aufsteigen müssen. Doch über dem Katharinensee in Müllrose ist am Freitag nur das leise Surren eines Quadrocopters – das ist eine Drohne mit vier Propellern – zu hören. Polizeikommissar Paul Eichelmann hat das kleine Fluggerät, an dem eine Kamera befestigt ist, gestartet. Mit Hilfe einer Fernbedienung, nicht größer als eine Spielekonsole, steuert er die Drohne.

Konzentriert verfolgen Paul Eichelmann und sein Kollege Jan Engler, der ebenfalls eine Fernbedienung mit Monitor in den Händen hält, die Live-Bilder, welche die Kamera sendet. Diese sind gestochen scharf – selbst dann, als die Polizisten den Bildausschnitt stark vergrößern. „Die Kamera hat einen 30-fachen optischen Zoom“, erklärt Paul Eichelmann.

Die beiden Beamten sind Teil einer Spezialistengruppe, die es erst seit dem 1. Juli 2018 in der Technischen Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Potsdam gibt. Der Name dieser Gruppe: Trupp Multicopter. „Wir sind drei Beamte und befinden uns noch im Projektstatus“, erläutert Polizeiobermeister Jan Engler. Ihre Aufgabe sei es vorrangig, verschiedene Modelle der Fluggeräte zu testen und letztlich zu ermitteln, welche sich am besten für den Polizeieinsatz eignen. „Diese Tests führen wir immer im Einsatz aus“, betont er.

Solch ein Einsatz ist am Freitag die Fortführung der Suche nach dem in Müllrose vermissten Rentner. Der 83 Jahre alte Mann war Dienstag vergangener Woche nicht nach Hause zurückgekehrt und wird seitdem gesucht. Nachdem am Dienstag dieser Woche sein Fahrrad am Katharinensee gefunden worden war, konzentriert sich die Polizei bei ihren Ermittlungen auf diesen See und den Großen Müllroser See. Am Mittwoch und Donnerstag durchsuchten Polizeitaucher den Katharinensee. Am Freitag ist zum einen die Wasserschutzpolizei mit einem Boot auf dem Großen Müllroser See im Einsatz, sucht die Schilfgürtel ab. Zum anderen erkunden die Beamten des Trupps Multicopter (der Begriff Multicopter steht für alle Fluggeräte, die mehr als einen fest montierten Rotor haben) mit ihrer Drohne den Katharinensee. Ihr aktuelles Testgerät ist ein Quadrocopter vom Typ DJI Matrice. Dieser kann bis zu drei Kameras gleichzeitig tragen.

Da am Freitag die Sonne scheint, kann die Drohnenkamera auch ein wenig tiefer ins Wasser gucken. Kurz vor dem Abschluss des zweiten Fluges entdecken die Polizisten etwas Auffälliges, etwas hell leuchtendes ein Stück unterhalb der Wasseroberfläche. Für diesen Fall sind zwei Taucher, Polizeikommissar Holger Köhler und Polizeihauptmeister Jörg Kirschig, mit einem Schlauchboot vor Ort. Gemeinsam wird das Boot ins Wasser gebracht. Drei Beamte suchen vom Schlauchboot aus mit Paddeln das Wasser ab, der vierte hält per Fernbedienung die Drohne in der Luft. Finden können sie letztlich aber nichts.

„Wir haben jetzt drei Tage lang hier im See nach dem vermissten Mann gesucht“, sagt Kriminalhauptmeisterin Simone Stehr von der Kriminalpolizei Eisenhüttenstadt, die den Einsatz begleitet. Die Bilder, welche die Kameradrohne aufgezeichnet hat, würden in Potsdam noch mal genau ausgewertet. „Danach werden wir neu entschieden, wie es mit den Ermittlungen weitergeht“, erklärt die Kriminalistin.