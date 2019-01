Sichere Systeme als Schwerpunkt

Redaktion

Brandenburg (MOZ) Die Sicherheit von Informationstechnologien (IT) ist immer wieder ein Thema in der öffentlichen Debatte. An der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) gibt es seit Jahresbeginn einen weiteren Professor, der sich intensiv damit befasst: Prof. Dr. Ulrich Baum. „Sichere Systeme“ ist das Schwerpunktgebiet seiner Professur für angewandte Informatik im Fachbereich Informatik und Medien. Er beschäftigt sich damit, vernetzte IT-Systeme und die damit verarbeiteten Daten vor Hackerangriffen oder versehentlichen Datenlecks zu schützen.

Ulrich Baum studierte Informatik und Mathematik in Karlsruhe. Nach der Promotion an der Universität Bonn arbeitete er zunächst an der Universität. Danach war Baum unter anderem als Software-Entwickler und Projektleiter in der Bosch-Gruppe, als Berater und Projektleiter bei McKinsey & Company sowie als selbstständiger Unternehmensberater tätig.

Seine Lehrtätigkeit begann 2008 an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn. Von 2013 bis Ende 2018 hatte Ulrich Baum eine Professur für Informatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach inne.