Volleyballer Eric Stadie schießt gegen den Verband

Stefan Zwahr

Gransee (MOZ) Gransee/Berlin. Eric Stadie gehört zu den Publikumslieblingen beim Volleyball-Zweitligisten SV Lindow-Gransee. Doch der smarte und sympathische Berliner kann auch anders. Unter der Überschrift „Zwangstrennung durch den Verband“ macht sich der 22-jährige, der erfolgreicher Beacher ist, Luft.

Was den Außenangreifer nervt: „Nach nur drei Monaten gemeinsamer Team-Zeit mit Robin Sowa wurden wir nun zwangsgetrennt.“ Diese Entscheidung sei völlig überraschend gekommen. „Nachdem sich nach dem Sommer alle neuen Teams gefunden hatten, unter anderem Robin und ich sowie das Team Pfretzschner/Sievers, schien die Welt noch in Ordnung zu sein.“ Doch vor wenigen Wochen hätte sich ein neuer Sachstand ergeben. Grund: Milan Sievers habe sich dazu entschieden, seine Beachvolleyball-Karriere zu beenden. „Zumindest will er pausieren. Bedauerlicherweise ist das ein weiteres Talent, das dem deutschen Beachvolleyball verloren geht.“ In der Folge stand Lukas Pfretzschner ohne Partner da.

Das hat nun Auswirkungen auf die Planungen von Eric Stadie. „Viel Zeit verging nicht, und der Verband in Form des Beachsportdirektors stand auf Robins Matte“, berichtet der deutsche Vizemeister von 2017. In einigen „eindringlichen Telefonaten“ sei Robin Sowa durch den Verband klar gemacht worden, „dass er entweder mit Lukas Pfretzschner ein neues Team bilden ,kann’, oder ihm andernfalls ein Dutzend Steine in seine zukünftige sportliche Laufbahn gelegt werden“. Stadie fragt sich, „ob man hier von Erpressung sprechen kann“. Beantworten könne das jeder für sich selbst.

Stadie betont, dass er einfach nur fassungslos sei. „Ich distanziere mich von dem neuen System und dem daraus resultierenden Umgang zwischen den Entscheidungsträgern und den Athleten.“ Es tue ihm vor allem für seinen bisherigen Partner Robin Sowa leid, „der bis zum Schluss für uns als Team gekämpft hat“. Seine Entscheidung kann Stadie nachvollziehen. „Welcher Spieler entscheidet sich schon mit 19 Jahren für seinen eigenen Weg, wenn ihm gleichzeitig mit Förderungsentzug und weiteren Konsequenzen gedroht wird? Keiner!“

Betrachte man alleine die Tatsache, dass ein so junger Sportler mit solchen Verbandsdrohungen konfrontiert werde, „zeigt einem das nur, mit welch absurdem Verhalten der Verband seinen Willen durchsetzen möchte“. Letztendlich habe es für Robin Sowa nur einen Weg gegeben, ohne Konsequenzen ertragen zu müssen. „Und der heißt Sowa/Pfretzschner.“ Eric Stadie weiter: „Ich wünsche Robin trotzdem alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe gleichzeitig sehr, dass er nicht irgendwann knallhart abgesäbelt wird. Denn es wird nicht leichter werden, mit einem Verband im Rücken, der seine Sportler quasi entmündigt und nur an seine eigenen Interessen denkt.“

Eric Stadie hatte im vergangenen Jahr mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft der Studierenden seinen größten sportlichen Erfolg gefeiert. „Ich werde diesen Sport natürlich weiter ausüben. Allerdings habe ich keine Ahnung, in welcher Form und mit welchem Partner. Aktuell stehe ich komplett alleine da. Bis heute hat kein Verantwortlicher mit mir gesprochen.“ Auch nach eigener Anfrage beim Sportdirektor Beach sei keine Antwort gekommen. „Immerhin nahm sich der Nachwuchsbundestrainer eine halbe Stunde Zeit, um uns die Situation zu erklären.“

Der Zweitliga-Volleyballer bezweifelt, dass die Vorgehensweise des Verbandes gute Werbung für den deutschen Beachvolleyball ist. „Welche Nachwuchsathleten gehen nach solchen Aktionen denn noch freiwillig in den Sand? Ich würde jedem raten: Bleibt in der Halle. Dort könnt ihr euch zumindest sicher sein, dass ihr am nächsten Tag nicht alleine da steht.“