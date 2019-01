Den Finger immer wieder in die Wunde legen

Silvia Passow

Havelland Mit der Bahn aus dem Landkreis Havelland nach Berlin pendeln, das erfordert einige Eigenschaften. Der Fahrgast darf mitunter nicht unter Platzangst leiden, und Geduld gehört auch zur Grundvoraussetzung des pendelnden Bahnkunden. Doch es ist Besserung in (Fern-)Sicht. Erst ab 2034 soll der RE4 in den Bahnhöfen des Öfteren eintreffen. Diese Geduldsprobe ist vielen zu lang.

Den Finger in die DB-Wunde legte am Mittwoch der havelländische Landrat. Während eines informellen Besuchs auf dem Bahn-Technologie-Campus in Elstal erfuhren einige Bundestagsabgeordnete, allesamt Mitglieder im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, wie Roger Lewandowski (CDU) die Sachlage sieht: „Dass der Ausbau bis 2034 dauern soll, das kann man doch kaum vermitteln“, sagte er. Und dem Thema angepasst: „Beim Tempo bitte eine Schippe rauflegen!“, gab er den Besuchern mit auf den Heimweg nach Berlin. Mit der ebenfalls bei dem Termin anwesenden Staatssekretärin für Infrastruktur des Landes Brandenburg, Ines Jesse (SPD), lag der Landrat auf der gleichen Wellenlänge.

Tatsächlich kann der Bund durchaus Druck auf den Konzern ausüben. Denn die Deutsche Bahn ist ein zu 100 Prozent bundeseigenes Unternehmen. Das weiß auch Lewandowski, und daher nutzte er in Elstal die günstige Gelegenheit, die Bundespolitiker für das für die hiesige Region dringende Thema zu sensibilisieren.

Indessen sieht der Kreistagsabgeordnete Tobias Bank (Die Linke) offenbar noch einiges Potenzial beim Engagement des Landrats. Der 33-Jährige aus Wustermark ist selbst betroffen: „Noch 15 Jahre warten, das geht an der Lebenswirklichkeit vieler Pendler vorbei. Das wäre fast die Hälfte meines Berufslebens.“ Um mehr Fahrt in die Angelegenheit zu bringen, initiierte Bank eine Online-Petition, die dazu führen soll, dass der Landrat auf politischer Ebene noch intensiver tätig wird. Fünf Punkte umfasst die formulierte Bitte. Ganz vorn steht, dass sich der Landrat mit allen fürs Havelland zuständigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten zum Thema in Verbindung setzen soll. Bereits mehr als 1.350 Leute unterstützen die Petition, die auf www.openpetition.de/petition/online/30-minutentakt-fuer-re4-nicht-erst-2034 zu finden ist.

Die Petition hätte sich auch an höhere Ebenen richten können. Auf Anfrage erklärt Bank dazu: „Die Petition richtet sich an den Landrat, weil dieser nicht nur der größten Partei in der Bundesregierung angehört, sondern vor allem, weil das Thema mindestens fünf Kommunen im Havelland betrifft und nicht nur eine. Er kann also mit Rückendeckung aller betroffenen Verwaltungschefs der einzelnen Kommunen eine Koordinierungsfunktion einnehmen und erreicht als Landrat mehr Mitglieder des Landtags und Mitglieder des Bundestags als die einzelnen Verwaltungschefs. Darüber hinaus ist er, im Gegensatz zu den einzelnen Verwaltungschefs, sehr gut vernetzt und parteiübergreifend anerkannt.“ Zudem meint Bank, dass der Landrat auch deswegen der richtige Ansprechpartner sei, weil die für das Havelland zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten teilweise im Kreistag vertreten sind.

Die Kreisverwaltung bezüglich Banks Motivation befragt, heißt es in einer schriftlichen Antwort: „Der Landkreis Havelland hat sich in den vergangenen Jahren und Monaten für die in der Petition geforderten Punkte mehrfach bei den Verantwortlichen von Bund, Land und Deutscher Bahn eingesetzt und fordert auch weiterhin den schnellen Ausbau der Lehrter Bahn.“ Bereits seit 1998 unternehme der Kreis Anstrengungen zum Ausbau der Lehrter Bahn, damals allerdings noch mit Blick auf die Schließung des Bahnhofs in Groß Behnitz und der Forderung nach Wiederaufnahme des Betriebs dort. Mit dem anhaltend starken Zuzug im ländlichen Raum, nahe Berlin, hätte sich auch die Anzahl der Pendler erhöht. Für den RE4 bedeute dies 25 Prozent mehr Pendler. Dieser Zuwachs sei der Anlass gewesen für die Stellungnahme des Landkreises zum Landesnahverkehrsplan, in der eine Taktverdichtung - gemeint ist hier ein Halbstundentakt - gefordert wurde, wie weiter zu erfahren war.

Diese Stellungnahme wurde im November 2017 an das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, an Ministerin Kathrin Schneider (SPD), gesendet. Die Forderung nach einer Taktverdichtung wurde im März 2018 vom Landrat bekräftigt. Ebenfalls im März 2018 hatte Lewandowski alle Vorsitzenden der Fraktionen im Kreistag und die havelländischen Abgeordneten im Landtag über diese Forderung informiert und um Unterstützung gebeten. Hier wurde nicht nur die Taktverdichtung auf der Lehrter Bahn gefordert, sondern auch, Wustermark nicht abzuhängen. Auf einer Informationsveranstaltung zum Ausbau der Lehrter Bahn im November hatte der Landrat seine Forderung nach einem schnellen Ausbau der Trasse, also noch weit vor 2034, an die Verantwortlichen gerichtet. Im Dezember gab er die geplante Zeitschiene für den Ausbau der Bahn bekannt.

Landrat Roger Lewandowski: „Der Landkreis Havelland hat und wird weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um die Situation der Pendler und übrigen Bahnnutzer im Havelland zu verbessern und eine Taktverdichtung des RE4 zu erreichen. Wir tun alles, was uns möglich ist, um Einfluss zu nehmen. Deutlich mehr Einfluss auf die Zeitschiene und die Bauvorhaben der Deutschen Bahn hätte allerdings die Landesregierung. Wir werden aber immer wieder den Finger in die Wunde legen und auf Bundes- und Landesebene auf unsere Forderungen aufmerksam machen.“ So geschehen am Mittwoch auf dem Bahn-Technologie-Campus in Elstal.