Mehr Leben im Groß Behnitzer Jugendclub

Wolfgang Balzer

Groß Behnitz Im Groß Behnitzer Jugendclub gibt es derzeitig ein Problem. Er kann kaum besucht werden, weil ein oder mehrere Betreuer fehlen. Seit seinem 16. Lebensjahr besucht Marco Fricke, heute 42, den Groß Behnitzer Jugendclub und ist ihm bis heute treu geblieben – als deren Leiter. Nun ist ihm seine ans Herz gewachsene ehrenamtliche Tätigkeit aus beruflichen Gründen nur noch sehr eingeschränkt möglich. Die Folge ist, dass der Jugendclub weitestgehend ungenutzt bleibt.

„Das möchten wir aber nicht. Deshalb wollen wir heute beraten, wie wir unsere Einrichtung beleben können, welche Möglichkeiten es gibt“, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Jung und hatte deshalb zu einer entsprechenden Gesprächsrunde eingeladen. Hilfe erwartet er sich auch von Kevin Müller, gelernter Erzieher und seit November 2018 bei der Johanniter-Unfall-Hilfe angestellt. Er ist einer der zwei pädagogischen Fachkräfte, die sich künftig im Nauener Bereich in Form einer mobilen Jugendarbeit um die Kinder und Jugendlichen kümmern sollen.

Diese Hilfe, sagte Anne Gillwald-Leppin, bei der Stadtverwaltung für die Jugendarbeit zuständig, auch spontan zu. Ein guter Raum sei ebenso da, wie viele Jugendliche im Ort. Also müsste ein Konzept entwickelt werden, was stattfinden solle und was machbar wäre und ob auch den Jugendlichen aus Quermathen und Klein Behnitz ein Angebot unterbreitet werden könne, fasste sie zusammen und schränkte auch gleich ein: Nauen habe 14 Ortsteile. So könne Kevin Müller sich höchsten einen Tag in der Woche um die Groß Behnitzer Jugendlichen kümmern.

„Ich möchte, dass es weitergeht und kümmere mich auch künftig um die ´alten Hasen´, also die über 14-jährigen“, sagte Marco Fricke zu. Seit rund zwei Jahren trifft sich Annette Liepe in der Mutter-Kind-Gruppe wöchentlich im Jugendclub mit gleichgesinnten Müttern. „Aber die Kinder wachsen heran und die unter 16-jährigen hängen in der Luft“, warf sie ein. „Früher besuchten täglich 20-30 Jugendliche ihren Club“, erinnerte sich Marco Fricke. Durch das Internet sei vieles anders geworden. Er sprach sich ebenso wie alle anderen für einen Neuanfang aus. Der soll nun mit einem Tag der offenen Tür gefunden werden. Alle Groß Behnitzer Eltern werden eingeladen, sich mit ihren Jüngsten den Jugendclub anzusehen und ihre Wünsche zu äußern. Auch der Nachwuchs wird sagen können, was denn so im Jugendclub los sein sollte. Das wird am Freitag, 22. Februar, von 15 bis 18 Uhr möglich sein.