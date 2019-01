Kretschmer fordert klares Votum

dpa

Dresden (dpa) Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat indirekt vor einem Scheitern der Kohle-Kommission gewarnt.

Die Kommission dürfe sich nicht in zwei oder noch mehr Teile aufspalten, sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen Union in Dresden. „Diese Kommission ist eingesetzt worden, damit sie zu einem einheitlichen Ergebnis kommt, auf dass wir uns miteinander verlassen können.“ Völlig gegenteilige Meinungen seien keine Grundlage, um eine solche zentrale Frage zu entscheiden: „So geht das nicht.“ Politik müsse auf Fakten und Grundlagen beruhen.

Kretschmer erinnerte daran, dass der Braunkohleabbau in der Lausitz bis Mitte der 2040-er Jahre verabredet sei. „Wir wollen zunächst einmal den Aufbau neuer Strukturen“, sagte er und erwähnte Eisenbahn- und Straßenverbindungen sowie Forschungsinstitutionen. „Wer A sagt, muss auch B sagen. Diejenigen, die diesen Ausstieg haben wollen und ihn möglichst schnell haben wollen, die müssen dann eben am Ende auch bereit sein, mit einem Planungsbeschleunigungsrecht dafür zu sorgen, dass diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen fertiggestellt werden können, bevor dieser Ausstieg kommt.“