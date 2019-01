Der unterschätzte Präsident

Stefan Klug

(MOZ) Noch auf dem Rollfeld in Dallas wurde Lyndon B. Johnson als Präsident vereidigt, nachdem nur wenig Stunden zuvor John F. Kennedy erschossen worden war. Der einst mächtigste Demokrat in Washington stieg somit zum mächtigsten Mann der Welt auf. Selbst in seinem engsten Umfeld hatten ihm das nur wenige zugetraut. Doch der größte Zweifler von allen war LBJ selbst. Parteiarbeiter mehr oder weniger hinter den Kulissen des Kongresses ja, aber die Person im Rampenlicht, eher nein. Zudem war er nur unter Kennedys Gnaden auf den Stuhl des Vize-Präsidenten gekommen, nicht unumstritten im Clan des Präsidenten. Nie würde er mit nur annäherndem Charisma seine Landsleute verzücken. Doch LBJ avancierte zu einem beliebten und erfolgreichen Staatenlenker.

LBJ ist, was seine Darstellung in den heutigen Medien allgemein und seine Stellung in Bezug auf JFK im besonderen betrifft, ganz sicher ein unterschätzter Präsident. Grobschlächtig, Südstaatler und weniger präsent in der Öffentlichkeit führte die Person bisher eher ein Schattendasein. Das wollte Rob Reiner ganz offensichtlich ändern. Und mit seinem Biopic sowie einem hervorragendem Woody Harrelson ist ihm das auch ein stückweit gelungen. Letzterer passt perfekt in die Rolle, denn die weniger feinfühligen Typen kann die Mime hervorragend. Den Rest trägt modernes Maskenbildner-Design bei. LBJ wächst deshalb dem Zuschauer nicht zwingend ans Herz. Doch es rückt seine Postion in der Geschichte zurecht. Ebenso die von JFK, der, wie auch manch seiner späteren Nachfolger, zwar in Medien und Öffentlichkeit glänzte und Sympathiepunkte sammelte, aber bei näherer Betrachtung über Vorschusslorbeeren kaum hinauskam. Reiners Johnson ist ein unermüdlicher Arbeiter, der das Ego der Sache unterstellt und auch unangenehme Wege bereit ist zu gehen. Dies wird vor allem sehr dialoglastig in Szene gesetzt, aber die Dinge müssen eben erzählt werden. In Zeiten, in denen Präsidenten vor allem nach ihren öffentlichen Auftritten beurteilt werden und weniger nach dem, was bleibt, ein Film, der auch zum nachdenken anregen kann.

Genre: Drama; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 97 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Rob Reiner; Woody Harrelson, Michael Stahl-David, Jennifer Jason Leigh; USA 2018