Das Wohl der Bienen im Blick

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Wenn sich der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land bei der Internationalen Grünen Woche (IGW) präsentiert, werden auch sechs junge Rheinsberger ihren großen Auftritt haben: die Mitglieder der AG Bienenschwarm.

Die elfjährige Sophie hat sich bereits informiert, was sie bei der Lebensmittelmesse erwartet. „Ich habe sie mir auf Youtube angeguckt – sie ist riesengroß. Da kann man sich schnell verlaufen“, sagt die Fünftklässlerin. „Da sollten wir bei Marc bleiben“, ergänzt ihre Schulkameradin Larissa. Marc, das ist Marc Marquardt von der Imkerei Schwarmland. Er leitet die Arbeitsgruppe, die 2017 im Rahmen des SchulgartenProjekts „Essbare Schule“ ins Leben gerufen worden ist und die vom Naturpark unterstützt wird. Derzeit hat die AG sechs Mitglieder. Sie kümmern sich um zwei Bienenvölker, die auf dem Pausenhof neben dem Schulgarten stehen. „Anfangs gab es seitens der Lehrer wegen der stechenden Tiere Skepsis“, sagt Marquardt. Mittlerweile habe sich die AG aber etabliert.

Weil die Insekten derzeit überwintern, steht aktuell eher Theorie auf dem Plan der Nachwuchs-Imker. „Wir gucken Filme und lesen Bücher“, bringt es der zehn Jahre alte Valentin auf den Punkt. „Aber wenn Frühling ist, fangen wir mit dem Füttern an.“ Damit die Tiere gut über die kalten Monate kommen, ist bisher kein Honig entnommen worden. „Unser Anliegen ist, dass die Bienen auf ihrem eigenen Honig überwintern“, sagt Marquardt. Anders als die meisten Berufsimker lassen sie die Bienen die Waben selbst bauen und verzichten auf Mittelwände aus Wachs. Zudem belassen sie die Völker an einem Ort, während viele Honigernter den Blütenständen folgen. Laut Marquadt bietet das städtische Umfeld in Rheinsberg über das ganze Jahr verteilt einen abwechslungsreichen Bestand an Blüten. Allein der benachbarte Schulgarten bietet den Insekten schon einiges: Tomaten, Kürbisse, Zucchini und Gurken. „Vor allem Kürbisse sind wichtig, da gehen die Bienen gern ran“, so Marquardt.

In diesem Jahr soll zum ersten Mal Honig geerntet werden. Durch den naturnahen Umgang mit den Bienen fällt weniger Ertrag an, als bei der konventionellen Imkerei. Doch darum geht es bei der AG auch nicht. „Uns ist das Wohl der Bienen wichtig, nicht der Honig“, sagt die Sechstklässlerin Ronja. Das Ziel der Arbeitsgruppe, ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Bienen, ihre Lebensweise und auch ihre Empfindlichkeit zu schaffen, geht angesichts solcher Aussagen von Grundschülern sichtbar auf. Und auch das Wissen der Mädchen und Jungen ist verblüffend. So erzählen sie von der für Bienen gefährlichen Krankheit Faulbrut, der Varroamilbe und dem Verhalten, während sie sich vermehren – und auch, wenn der Winter bevorsteht. „Es gibt eine Drohnenschlacht, da werfen die Frauen die Männer raus“, erklärt Sophie. Bei der Drohnenschlacht schrumpft das Bienenvolk auf ein verträgliches Maß, weil es während der kalten Monate mit seinen Vorräten haushalten muss. Die Anzahl der Bienen nimmt im August bereits ab. Da die Drohnen nur Vorräte verbrauchen, selber aber nicht sammeln und zu guter Letzt nicht mehr für die Begattung gebraucht werden, werden sie ausgesperrt oder gar getötet.

Am nächsten Donnerstag, 24. Januar, können die Kinder ihr Wissen an die Besucher ihres Messestands weitergeben. Der Naturpark selbst wird schon an diesem Sonntag am Stand des Kreises Ostprignitz-Ruppin in der Brandenburghalle auf der Messe sein. Naturpark-Leiter Dr. Mario Schrumpf möchte dort unter anderem das Besucherzentrum in Menz und die vielen Veranstaltungen im Naturpark bewerben. Außerdem jährt sich das Waldfest in diesem Jahr zum 25. Mal. Es wird am 29. Juni gefeiert. Natürlich kommt auch der Naturpark im Fontanejahr nicht an dem großen märkischen Dichter vorbei. Darüber hinaus wird es am 11. Mai einen Fontane-Wandermarathon geben. „Wir wollen den Marathon jährlich anbieten, aber auf wechselnden Strecken“, so Schrumpf. Perspektivisch soll ein zertifizierter Rundwanderweg durch den ganzen Naturpark entstehen. Auch der Kunstwanderweg um den Dagowsee in Neuglobsow soll auf der IGW beworben werden.