Die Drohne dreht auch Videos von der Ernte

Mit Herz und Drohne: So lautet das Motto einer Sonderschau auf der Grünen Woche in Berlin.

Ina Matthes

Halle (MOZ) Benjamin Meise gehört zu den Drohnen-Pionieren in Brandenburg. Der Landwirt aus Buchholz bei Fürstenwalde (Oder-Spree) lässt seit zwei, drei Jahren eine Drohne über seine Äcker fliegen.

„Es ist ein relativ einfaches Gerät“, sagt der Geschäftsführer der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH aus Buchholz. Der Betrieb gehört zu einem Verbund von vier Unternehmen, die gemeinsam rund 3400 Hektar Land bewirtschaften, Milchkühe halten, Rinder aufziehen, Eier vermarkten und eine Biogasanlage betreiben.

Landwirte wie Meise sind Vorreiter, wenn es um Drohnen geht, sagt der IT-Verband Bitkom. In keiner anderen Branche würden die Flugroboter so intensiv genutzt wie im Agrarsektor.

Die Buchholzer Drohne kann bis zu 20 Minuten in der Luft bleiben. Das Unternehmen kartiert damit Wild- und Dürreschäden oder stellt Videos von der Erntekampagne auf Facebook – fürs Marketing. Der überschaubare Preis und die handliche Größe waren der Auslöser für den Kauf, erzählt Meise. Würde sich das Unternehmen solche Luftbilder bestellen, wäre das teurer. „Da lohnt sich die Drohne schon.“ Bestimmte Dienstleistungen kauft das Unternehmen dann aber doch lieber ein. Vergangenes Jahr hat ein Drohnen-Betreiber Schlupfwespeneier zur Bekämpfung von Schädlingen über den Feldern abgeworfen. „Dafür braucht man größere Drohnen“, sagt Meise. „Die könnten wir selbst nicht auslasten.“

Außerdem ist mit dem Betrieb der Mini-Flieger Aufwand verbunden. Dafür braucht es geschultes Personal für die Fliegerei und das Auswerten der Daten. Drohnen können unter anderem eingesetzt werden, um auf den Quadratmeter genau zu ermitteln, wie Pflanzen auf einem Schlag gedüngt werden müssen.

Benjamin Meise findet die Fluggeräte für diese sogenannte Präzisionslandwirtschaft aber zu aufwendig und teuer für sein Unternehmen. In Buchholz erfasst statt dessen seit dem vergangenen Jahr Sensortechnik auf einem Traktor solche Messwerte. „Mit Hilfe der Daten können wir den Dünger differenzierter verteilen, vielleicht auch ein Stück weit sparen und die Umwelt entlasten.“ Auskünfte über Pflanzenwachstum auf einem Acker liefern auch Satelliten. Für Meise sind sie möglicherweise eine interessante Option für sein Unternehmen – wenn der Service aus dem All Daten in ausreichender Qualität und zu einem guten Preis liefert.

Was kostet das Ganze und was bringt es – fragen sich nicht nur Bauern in Brandenburg. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung Zalf in Müncheberg war an einer Studie beteiligt, in der knapp 300 Landwirte aus sieben Ländern zwischen 2016 und 2018 befragt wurden. Es ging um die Akzeptanz und Potenziale von neuen digitalen Technologien – von Apps über Drohnen bis zu Ernterobotern.

Drohnen hatten nur wenige der Befragten schon eingesetzt. Die meisten gaben an, dass GPS-Technik auf Traktoren derzeit am interessantesten sei. 38 der Landwirte fanden Drohnen am nützlichsten im Vergleich zu anderen Technologien. Die Landwirte erwarten von der Technik eine Kostensenkung und positive Effekte für die Natur. Vor allem für Überwachungsaufgaben wie das Begutachten von Wildschäden erscheinen die Fluggeräte sinnvoll. Was die Befragten einen Drohneneinsatz eher skeptisch sehen lässt, ist der damit verbundene Aufwand. Die Sozialökologin Dr. Maria Lee Kernecker vom Zalf glaubt, dass sich Drohnen in der Landwirtschaft eher langsam durchsetzen werden. „Es könnte sein, dass sie sich schneller verbreiten, wenn Dienstleister den Service für Landwirte anbieten.“ Das Interesse ist da, aber von einem flächendeckenden Einsatz könne keine Rede sein, teilt der Landesbauernverband Brandenburg mit. Schulungsangebote würden von Landwirten aber gerne wahrgenommen. Genaue Daten über die Verbreitung der Fluggeräte liegen dem Verband nicht vor. Die Drohnen würden bislang auch noch sensibel auf Wind und Niederschlag reagieren, heißt es.

Mit den Fluggeräten experimentieren laut einer Umfrage von Bitkom und Deutschem Bauernverband meist Betriebe mit über 100 Hektar Fläche. Befragt wurden die Chefs von 420 Unternehmen. Zwölf Prozent setzen auf eigene Drohnen, weitere 13 Prozent nutzen Geräte von Dienstleistern.

Der Buchholzer Landwirt Benjamin Meise bleibt bodenständig, was den Einsatz von Drohnen angeht. Eine Erweiterung des eigenen Fluggeräteparks ist nicht geplant. Den kleinen Quadrocopter will er weiter nutzen. Um zu sehen, wie Pflanzen bei Feldversuchen wachsen beispielsweise. „Außerdem“, sagt Meise mit einem Augenzwinkern, „ist es doch auch ein ganz schönes Spielzeug.“