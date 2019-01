Überlanger Video-Clip

Stefan Klug

(MOZ) Immer unter dem Radar zu bleiben war für Priest bisher die Lebensversicherung. Er vertickt Dope seit er ein Teenager war. Stets darauf bedacht, nicht aufzufallen. Doch nicht alle in der Szene haben das verstanden. Und so gibt es Ärger mit Snow Patrol, einer Dealer-Bande, die so ziemlich genau gegensätzlich auftritt. Immer und überall in weiß gekleidet, mit goldenen Klunkern behängt. Daher packt Priest seinen Plan auf den Tisch, auszusteigen. Eine letzte Lieferung soll verkauft werden, dann ist Schluss. Weil dafür aber die Margen zu niedrig sind, übergeht der junge Schwarze seinen Zwischenhändler und wendet sich direkt ans mexikanische Kartell. Sein Alleingang bleibt natürlich nicht unentdeckt. Und auch in der eigenen Gang sind nicht alle so diskret wie gewünscht. So hat Priest nicht nur die Konkurrenz, sondern auch noch korrupte Cops am Hacken.

„Superfly“ das Original gilt heute als einer der besten Filme Mitte der 1970er Jahre und als ein Aushängeschild der Blaxploitation-Streifen jener Zeit. Keine Frage also, das Thema ins hier und heute zu transferieren. Director X versucht so, dem Stoff ein modernes Antlitz zu verpassen. Und wer weiß, vielleicht bewertet man das Produkt in 40 Jahren ähnlich wohlwollend wie einst das Werk von Gordon Parks Jr. Aktuell jedoch wird’s schwer damit. Denn der Regisseur nimmt zwar grob die Original-Story als Vorlage für die Handlung, bleibt dann aber so ziemlich bei allen Stereotypen hängen, die allgemein mit farbigen Dealern und Gangs in Zusammenhang gebracht werden. Schnelle, flache Autos, kurvenreiche Ladies, Geldscheine werfende Typen in Stripclubs, kilogrammweise Goldschmuck und nicht zuletzt pumpende Beats und fette Bässe. Wer „Superfly“ auf normalem Tonniveau ansieht, sollte vorher die Nachbarn vor möglicher Lärmbelästigung warnen. Denn der Soundtrack ist so ziemlich der lauteste der modernen Filmgeschichte. Und die Handlung? Durchaus interessant, abwechslungsreich innerhalb des Sujets und gar nicht mal schlecht umgesetzt. Doch am Ende ist der Streifen mehr überlanger Videoclip eines Gangster-Raps denn Spielfilm. Das sollte wissen, wer anschaltet.

Genre: Action; FSK: 18 Jahre; Laufzeit: 118 Minuten; Verleih: Sony Pictures Entertainment; Regie: Director X; Trevor Jackson, Jason Mitchell, Michael Kenneth Williams; USA 2018