Ins neue Jahr mit Claire Waldoff

Silvia Passow

Falkensee Der Neujahrsempfang im Familiencafé Falkenhorst war gleichzeitig auch der 56. Frauenstammtisch. Vierzig Frauen hatten die Organisatorinnen dieses inzwischen festen Bestandteil des Falkenseer Lebens, Ursula Nonnemacher (Bündnis90/ Die Grünen) und Ulrike Legner-Bundschuh, erwartet. Gekommen waren deutlich mehr. Seit 2010 bietet das Duo Nonnemacher/Legner-Bundschuh den Frauen der Stadt mit dem Stammtisch ein Forum zum Austausch, Netzwerken und vielfältige Diskussionsrunden mit interessanten Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

Politik, klar, auch darüber wird sich hier ausgetauscht. Für Nonnemacher war der Stammtisch allerdings nie als rein grünes Forum zu verstehen. Hier geht es darum, Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten an einen Tisch zu bringen, Informationen einzusammeln, Erfahrungen auszutauschen, lebhaft zu diskutieren über Parteigrenzen und Präferenzen hinweg. Neben den Gastgeberinnen sind auch Vertreterinnen anderer Parteien regelmäßig dabei. Engagierte Frauen, wie die Mitglieder der Initiative „Frauen in Falkensee“ und der „Frauenbrücke Ost-West“ sind dabei, Frauen, die den gepflegten Austausch suchen, sich inspirieren lassen wollen oder Kontakte knüpfen. Da kann es durchaus lebhaft werden, der respektvolle Umgang bleibt dabei aber nie auf der Strecke.

Bei Altberliner Gassenhauern ging es in den gemütlichen Teil. So ganz unpolitisch war dann auch Claire Waldoff nicht, deren Lieder mit 1A Outfit und viel schauspielerischer Hingabe, von der Berliner Künstlerin Sigrid Grajek, vorgetragen wurden. Bei dem Hit „Wer schmeißt denn da mit Lehm“ sang die ganze Runde mit. Der Refrain: „Raus mit den Männern aus dem Reichstag“, löste sichtliche Begeisterung unter den Frauen aus. Eine passendere Künstlerin hätten die Gastgeberinnen kaum finden können. Grajek, die die Chansons der Waldoff in typischer Männergewandung präsentierte, begeisterte. Das Berliner Original Waldoff besuchte im 19. Jahrhundert einen der ersten gymnasialen Kurse für Mädchen überhaupt. Sie lebte ihre lesbische Beziehung zu Olga von Roeder im Berlin der 20er Jahre offen, beide führten einen kulturell-politischen Salon. Das dass „Berliner Original“ Waldoff nicht in Berlin, sondern in Gelsenkirchen geboren wurde, merkte man ihrer Berliner Schnauze nie an.

Waldoffs Karriere knickte unter der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein, ein Auftritt in der Berliner Scala wurde vom Propagandaminister Joseph Goebbels verboten. Mehr zu Claire Woldoff findet sich in ihrer Autobiografie „Weeste noch….! Aus meinen Erinnerungen“ erschienen im Progress-Verlag.