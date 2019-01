Von Fehmarn an die Spree

Anna Pröschild

Fürstenwalde (MOZ) Seit Jahresbeginn hat die Evangelische Kirchengemeinde des St. Marien Domes Verstärkung bekommen. Imke Köhn ist von der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in die Domgemeinde entsandt worden. Im März wird die gebürtige Fehmarnerin ordiniert.

Diesen Sonntag stellt unter anderem Superintendent Frank Schürer-Behrmann sie im Rahmen des Abschlussgottesdienstes der Allianzgebetswoche im Dom vor. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Anna Pröschild sprach mit der 29-jährigen Pfarrerin.

Frau Köhn, war es schon immer Ihr Berufsziel, eines Tages Pfarrerin zu werden?

Zunächst habe ich eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten in Norddeutschland gemacht und in dem Beruf gearbeitet. Doch der Kontakt zu den Menschen und ihren wahren Themen kam mir zu kurz.

Warum haben Sie sich für den Pfarrberuf entschieden?

Mein Großvater war bereits Pfarrer und auch mein Onkel und meine Tante arbeiten in diesem sehr erfüllenden und vielfältigen Beruf.

Frau Köhn, Sie haben sich dann in der Evangelischen Hochschule in Berlin-Zehlendorf eingeschrieben - jedoch nicht zum Theologiestudium. Was ist an diesem „zweiten Weg“ in den Pfarrberuf das Besondere?

Ich habe das Studium der Gemeindepädagogik gewählt, da es auch viele Praktika beinhaltet. So konnte ich sozial-diakonische Erfahrungen sammeln.

Im Studium hatte ich von Anfang an viel Kontakt mit Menschen. Mir hat die Mischung aus pädagogischer Ausbildung plus Theologie gefallen und auch die Möglichkeit, das Studium im Bereich Theaterpädagogik zu vertiefen.

Welche prägenden Erfahrungen haben Sie im Studium und auch im Vikariat gesammelt?

Zum Beispiel habe ich drei Monate in einer Evangelischen Beratungsstelle in Schwerin gearbeitet. Da ging es viel um Lebens- und Glaubensfragen der Menschen. Und darum, sie auf diesen Weg zu begleiten. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Generell die Gemeinde zu begleiten hat Spaß gemacht.

Während des Vikariats in Berlin-Buch habe ich zum Beispiel ein Paar getraut und auch später deren Kind getauft. Auch die Arbeit im Bereich Hospiz hat mich geprägt.

Derzeit lernen Sie die Menschen im Pfarrsprengel der St. Marien Domgemeinde, dazu zählen auch einige Dorfgemeinden, näher kennen. Auf welchen Aspekt Ihrer Arbeit freuen Sie sich in der Kirchgemeinde?

Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und habe dort auch gearbeitet. Daher möchte ich noch mehr über die Geschichte der Kirchgemeinde in Brandenburg erfahren. Ich freue mich besonders auf die generationsübergreifende Arbeit in der Gemeinde. In verschiedenen Projekten während des Vikariats habe ich schon positive Erfahrungen gemacht.

Auf die kontinuierliche Gemeindearbeit bin ich gespannt und freue mich, die einzelnen Gruppen kennenzulernen. Mir ist es als Pfarrerin wichtig, das Altbewährte auch weiterhin zu erhalten und neue Impulse in der Gemeindearbeit zu setzen.

In fast zwei Wochen haben Sie einen ersten kleinen Einblick in ihr Arbeitsumfeld gewinnen können. Was gefällt Ihnen bisher?

Ich bin von der Kinder- und Jugendarbeit begeistert. Mir ist besonders das Engagement und die Begeisterung der Mitarbeiter in diesem Bereich aufgefallen. Das Programm der Kinderbibeltage, die unter dem Motto „Mensch Jesus! Willkommen in der Kinderstadt“ stehen, finde ich großartig. Die Kinder können beim Apotheken-Stand zum Beispiel selbst Seife oder Schmuck herstellen. Noch können sich Kinder per Mail bei Cornelia Hemmerling, conni@kidskirche.de, anmelden.

Als Pfarrerin haben Sie mitunter eine 50-Stunden-Arbeitswoche. Da spielen Hobbys in der Freizeit eine wichtige Rolle. Was hilft Ihnen als Ausgleich zum Berufsalltag?

Ich liebe gutes Essen in netter Gesellschaft und finde, dass ohne Humor die Welt nur halb so schön ist.

Meine große Leidenschaft ist das Improvisationstheater. Aus den sechs Semestern Theaterpädagogik konnte ich außerdem viel Handwerkzeug für den Berufsalltag mitnehmen. Zum Beispiel gibt es, um stressige Situationen zu entspannen, verschiedene kleine Übungen, die schnell und leicht anwendbar sind. Die kollegiale Zusammenarbeit und zusammen kreativ zu denken, bereichern auch das Arbeitsleben.