Von der Spree an die Oder

Anna Pröschild

Schwedt (MOZ) Seit wenigen Tagen hat die Evangelische Kirchgemeinde St. Katharinen Verstärkung bekommen. Die Pfarrerin Christa Zepke und Gunter Ehrlich können sich künftig im Pfarrsprengel der Gemeinde auf die Unterstützung eines neuen Kollegen im Entsendungsdienst, Carsten Hoffmann, freuen. „Quasi als Weihnachtsgeschenk erreichte uns dieser Tage die Nachricht, dass Carsten Hoffmann zugesagt hat, ab Januar mit seinem Entsendungsdienst in Schwedt zu beginnen“, teilte die Evangelische Gemeinde Ende vergangenen Jahres in ihrem aktuellen Gemeidneblatt „Kirchenfenster“ mit.

Mehr als 18 Predigtstätten gehören derzeit zum Pfarramt von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Katharinen in Schwedt. Dazu zählen die Gemeinden Heinersdorf, Jamikow, Kummerow, Stendell, Herrenhof, Criewen und Criewen Vorwerk, Berkholz/Meyenburg, Felchow, Schöneberg sowie Alt Gahlow und Neu Gahlow, Flemsdorf, Johanneshof, Hohenlandin, Hohenlandin Vorwerk, Niederlandin, Julienwalde, Pinnow, Zützen, Karlsberg, Stützkow, Vierraden, Blumenhagen, Gatow, Hohenfelde, Kunow, Niederfelde und Vogelsangsruh.

In seinem Vikariat in Fürstenwalde an der Spree konnte der 35-Jährige bereits einige Erfahrungen mit den Gemeinden in den Dörfern sammeln. Während seines Vikariats setzte er sich für die Begegnung der Kirchgemeinden untereinander ein. So organisierte er beispielsweise im Rahmen seiner Ausbildungszeit zum Pfarrer einen Regionaltag zu dem sich Christen der Stadt und von den Dörfern zahlreich zum gemeinsamen Gottesdienst und Austausch trafen. „In der St. Marien Domgemeinde hat mir die Mischung von Land- und Stadtmenschen gut gefallen. Zum Beispiel haben bei den Vorbereitungen zum Regionaltag, in dem Dorf Trebus, auch Menschen einfach unkompliziert geholfen, die nicht in der Kirche waren“, blickt Carsten Hoffmann auf seine Ausbildungszeit zurück. „Ein tolles Erlebnis war, dass Menschen, die vorher eher skeptisch gegenüber dem Fest waren, nach einer Wiederholung gefragt haben“, freut sich Hoffmann.

Noch sind nicht alle Umzugskartons aus Berlin im Pfarrhaus Berkholzer Allee ausgepackt. In den nächsten Wochen wird er das Stadt- und Gemeindeleben zunächst näher kennenlernen und sich einen ersten Eindruck verschaffen können. Als Vikar hat er im September das Zweite Theologische Examen erfolgreich absolviert. Doch die Anforderungen an den Pfarrberuf sind vielfältig und hoch, vergleichbar mit dem eines Managers. Neben der Predigt auf der Kanzel am Sonntag gehören Seelsorge, Gemeindenachmittage, Jugendarbeit sowie beispielsweise auch Verwaltungsarbeit zum Alltag eines Pfarrers.

Carsten Hoffmann hat bis zu seinem Traumberuf verschiedene Weggabelungen eingeschlagen. So hat der Sohn einer Fotografin und eines Sportlehrers nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zum IT-Administrator absolviert und anschließend im IT-Bereich eines Personalverkehrsunternehmens in Halle an der Saale gearbeitet. Doch der Kontakt zu Menschen kam ihm dabei zu kurz: „Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten, weniger mit Technik. In Halle war ich bereits in der Kirchengemeinde aktiv. Schließlich habe ich mein Abitur nachgeholt und bin nach Neuseeland und Japan gereist“, sagt Hoffmann. Es folgte ein Studium in Evangelischer Religions- und Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule in Berlin-Zehlendorf. „Anders als das Theologiestudium ist die Gemeindepädagogik sehr praktisch angelegt“, so der Schwedter Pfarrer. Nach dem Bachelor und Masterstudium arbeitete er zunächst in einer Evangelischen Schule in Berlin, bevor es zum Vikariat nach Fürstenwalde ging.

„Als Pfarrer bin ich permanent im direkten Kontakt zu den Menschen, immer im Gespräch. Das macht mir Spaß. Die Gemeinden brauchen eine Vision im 21. Jahrhundert, sie können sich mehr zutrauen. Ich finde es wichtig, dass das Evangelium von Pfarrern und der Gemeinde weitergetragen wird“, erklärt Hoffmann, der im März in Berlin ordiniert wird.

„Als Kirchengemeinden begrüßen wir ihn ganz herzlich in unserer Mitte. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Arbeit in unserem Sprengel gewinnen konnten“, heißt es im „Kirchenfenster“.