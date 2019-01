Alltägliches Grauen

Stefan Klug

(MOZ) Wind Gap, Missouri, ist so ein Ort im ländlichen Amerika, in dem nach außen hin die Welt noch in Ordnung scheint. Dennoch wollen die Jungen weg, denn die Idylle trügt. Hier besonders, denn junge Mädchen werden auf brutale Weise ermordet. Und ausgerechnet Camille Preaker soll über die Fälle berichten. Die Journalistin ist hier aufgewachsen und kennt das Beziehungsgeflecht der Kleinstadt. Nach Psycho-Klinik und Alkoholmissbrauch ist es aber auch fast ihre letzte Chance, in ein normales Berufsleben zurück zu kehren. Stets bei der Mutter nur an zweiter Stelle nach der Schwester, die dann ums Leben kommt, fühlt sich Camille wie in der Zeit zurückversetzt. Weil ihr die richtige Unterstützung seitens der öffentlichen Stellen fehlt, fängt sie zudem an, auf eigene Faust zu ermitteln. Doch das ist schwer, denn in Wind Gap herrscht das alltägliche Grauen, das man nicht an einer Person festmachen kann.

Basierend auf dem Erstling von Gillian Flynn hat der Regisseur von Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, den Stoff als Miniserie umgesetzt. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Zum einen ermöglicht die längere Bildschirmzeit, sich ausführlicher mit der Vorlage zu beschäftigen. Andererseits läuft man natürlich Gefahr, Leerlauf zu riskieren. Beides wird hier, je nach Blickwinkel, Realität. Allerdings muss man eingestehen, dass die von Amy Adams gespielte Hauptrolle über so manchen inhaltlichen Hänger vor allem in der Anlaufphase hinweghilft. Denn die Darstellung der psychisch angeschlagenen und alkoholabhängigen Reporterin ist durchaus dafür geeignet, den Zuschauer bei Laune zu halten. Im Gegensatz zu einem kompakten Thriller allerdings kann es eine Serie kaum bewerkstelligen, über jede Folge hinweg wirklich spannend zu sein. Daher sollte das Publikum sich auch auf die Alltagsbetrachtung der Kleinstadt einlassen wollen, zumal so manche Wahrheit nur indirekt ans Licht gebracht wird. Die technischen Spielereien, zwei Zeitebenen in einem Bild zu verarbeiten, dienen dabei eindeutig dem Verständnis der Sache, auch wenn deren Einsatz von der Häufigkeit her grenzwertig erscheinen mag.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 424 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Jean-Marc Vallée; Patricia Clarkson, Chris Messina; SA 2018