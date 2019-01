Müller sieht Handlungsbedarf beim Ausbau des ÖPNV

dpa

Rostock (dpa) Knackevolle Wagen, Ausfälle und miese Information der Kunden: Angesichts wachsender Probleme bei Bussen und U-Bahn in Berlin sieht Berlins Regierungschef Michael Müller Handlungsbedarf.

„Die Leute sind pappsatt“, sagte der SPD-Politiker am Samstag mit Blick auf die Fahrgäste am Rande einer Klausurtagung seiner Partei in Rostock-Warnemünde. „Die BVG befördert jährlich eine Milliarde Menschen. Eine Riesenleistung. Aber es mehren sich die Rückmeldungen, dass viele Dinge schlecht organisiert sind.“

Müller machte deutlich, dass er von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) erwartet, die Ursachen für die Probleme klar zu benennen und dann auch für Besserung zu sorgen. „Es muss doch wenigstens zu klären sein, wo das Problem liegt.“

Seit Monaten sind viele Berliner vor allem vom U-Bahn-Verkehr schwer genervt. Sie müssen sich in teils verkürzte Züge quetschen, Verspätungen und Ausfälle hinnehmen. Hinzu kommen baubedingte Linienunterbrechungen wie aktuell bei der U2 und U3 und eine schlechte Informationspolitik auf den Bahnhöfen. Dort stimmen die angezeigten Zeiten für den nächsten ankommenden Zug oft nicht, Fahrgäste werden nicht über ausfallende Züge in Kenntnis gesetzt.

Zum Auftakt der Klausurtagung am Freitag hatte bereits SPD-Fraktionschef Raed Saleh den Druck auf BVG-Chefin Sigrid Nikutta und die grünen Senatorinnen erhöht. „Die Leute kotzen, die Leute sind sauer. Und das zu Recht“, sagt er und kündigte an, dass Nikutta am Dienstag (22.) in der SPD-Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus Rede und Antwort stehen soll. Eine Woche später (29.) ist Günther dran.

„Frau Nikutta ist Angestellte des Landes Berlin, sie muss sich Fragen gefallen lassen. Das ist keine Majestätsbeleidigung“, sagte Saleh am Samstag dazu. Er verwies darauf, dass es Probleme keineswegs nur bei der U-Bahn gebe: „Wenn man einen Bus bekommt, ist man glücklich. Wenn man dazu noch einen Sitzplatz bekommt, ist man überglücklich.“

Berlins U-Bahn-Flotte mit rund 1300 Wagen ist in die Jahre gekommen. Alte Züge müssen häufiger in die Werkstatt oder sogar stillgelegt werden, sie fehlen dann auf der Strecke. In Zeiten eisernen Sparens hatte es viele Jahre lang kaum Investitionen in den Fuhrpark gegeben, was sich jetzt rächt. Die Rede war zuletzt auch von Personalmangel.

Inzwischen hat der rot-rot-grüne Senat Investitionen angeschoben, doch das dauert. Bis zu 1500 U-Bahn-Wagen will die BVG bestellen, nach der Ausschreibung soll das aber erst ab 2021 möglich sein. Auch aktuell werden neue Züge geliefert, jedoch nicht in den benötigten Größenordnungen. Die Busflotte wird ebenfalls schrittweise erneuert.

In den Blick genommen hat die SPD auch die schon seit längerem diskutierte Verlängerung von U-Bahn-Linien, etwa der U8 in das Märkische Viertel oder der U7 zum S-Bahnhof am Flughafen Schönefeld. Auch bei dem Thema hatte Saleh am Freitag Senatorin Günther ins Visier genommen. Es könne nicht sein, dass sie nicht einmal darüber diskutieren wolle. Am Samstag ließ Müller durchblicken, dass auch er die Zeit für Entscheidungen nun für gekommen sieht.

Die SPD-Fraktion will zudem mehr für die Sicherheit von Fußgängern tun. Nötig seien die komplette Sanierung der Gehwege, mehr Barrierefreiheit auch an Ampeln und längere Grünphasen für Fußgänger, heißt es in einem Forderungskatalog, über den die Abgeordneten auf der Klausurtagung berieten. Für den landeseigenen Lkw-Fuhrpark wird die schnellstmögliche Nachrüstung mit Abbiege-Assistenten gefordert. „E-Scooter und andere Fahrzeuge sind von der Nutzung der Gehwege auszuschließen und entsprechende Bußgelder einzuführen“, heißt es auch in dem Papier. Davon wären auch Radfahrer betroffen.

Fußgänger haben den größten Anteil an den Verkehrstoten in Berlin. Im vergangenen Jahr kamen 45 Menschen im Straßenverkehr ums Leben: 19 Fußgänger, 11 Radfahrer, 9 Motorrad- oder Rollerfahrer, 3 Autofahrer sowie 3 Lkw- oder Busfahrer.