Geburtstagsausflug nach Kaliningrad

Volkmar Ernst

Neuholland/Kaliningrad (MOZ) Den 25. Geburtstag feierte das Kinderensemble „Mladuschka“ Ende vergangenen Jahres mit einem Auftritt und Empfang im Festsaal des kulturhistorischen Museums in Kaliningrad. Eingeladen dazu war auch Gerhard Steger, der ehemalige Bürgermeister von Neuholland. Er kennt und unterstützt das Kinderensemble seit Jahrzehnten. Doch auch die Kindergärten, Schulen, Jugendclubs und andere soziale Einrichtungen im Kaliningrader Gebiet steuern er und seine Mitstreiter regelmäßig an.

Für Steger war es die mittlerweile 30. Fahrt in die russische Exklave. Es soll auch seine letzte Fahrt gewesen sein, zumindest mit Hilfsgütern, wie er sagt. Die Gründe, zum einen das Alter, sind nachzuvollziehen. Immerhin feierte Steger im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag. „Da wird das Reisen einfach immer beschwerlicher“, stellt der Senior fest. Zum anderen hat sich aber auch im Kaliningrader Gebiet viel geändert. „Bei den ersten Fahren hatten wir tatsächlich noch Nudeln, Reis und andere Lebensmittel sowie Zahnpasta und Süßigkeiten im Gepäck, weil es das dort nicht gab und nur schwer zu beschaffen war“, so Steger. „Auch diesmal hatten wir Süßigkeiten mit, aber vor allem, um die Kinder zu überraschen. Ansonsten ist Geld eine Alternative, um die Arbeit der Einrichtungen zu unterstützen.“ Unter anderen hatte ihm die Synode des evangelischen Kirchenkreises Unteres Havelland 1 000 Euro mitgegeben, ebenso zahlreiche private Spenden. „Das Geld habe ich verteilt und möchte nun umgekehrt den Dank an alle Spender zurückgeben.“

Es ist Steger anzumerken, dass er sich nur ungern in die zweite Reihe zurückzieht. Lieber wäre es ihm, dass seine Arbeit von einem Nachfolger weitergeführt wird. „Aber nebenbei kann das niemand leisten“, das weiß er selbst. Deshalb hat er für sich auch schon akzeptiert, dass die offiziellen Kontakte mit der Zeit „einfach weniger werden.“

Denn nicht nur 31 Fahrten nach Kaliningrad gab es. Umgekehrt waren auch die „Mladuschkas“ regelmäßig in Neuholland zu Gast. Zehn Besuche sind in der umfangreichen Materialsammlung, die Steger besitzt, erfasst. Im vergangenen Jahr überraschte das Ensemble die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuholland mit einem Auftritt anlässlich des 60. Geburtstages der Wehr.

Für Gerhard Steger war die Fahrt nach Kaliningrad ein würdiger Abschluss dieser offiziellen Kontakte. Dass die Freundschaften fortbestehen werden, ist keine Frage. Möglich ist es auch, dass Steger nochmal Richtung Kaliningrad aufbricht. Doch weder Hilfsgüter noch Spenden wird er dann mitnehmen. „Das müssen wirklich andere machen, das kann ich nicht mehr leisten.“