Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Wir fangen an“ ist auf dem Bauschild an der Brandenburger Allee zu lesen. Am Montag startet der Rückbau zweier Platten im Viertel. Am Donnerstagabend machte der Eigentümer, die Genossenschaft, aber noch mal Licht – und nahm Abschied. Mit einem Wohnzimmerkonzert.

Der letzte Mieter ist im November ausgezogen. Die Briefkastenschlitze sind zugeklebt, die Leitungen für die verschiedenen Medien längst abgeklemmt. Aber: Im Wohnzimmer brennt noch Licht. Im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss, Brandenburger Allee 29. Die Wohnungsgenossenschaft 1893 hat die Vier-Raum-Wohnung noch mal zum Leben erweckt. Für ein paar Stunden des Abschieds. Eine Art Abriss-Party. Mit dem Titel „Hinter dem Fenster“.

Es ist rappelvoll in der Platte. In der Küche gibt es Schmalzstullen und Tee. Eines der beiden Kinderzimmer wurde zum Kondolenzraum umfunktioniert. Im anderen können sich die Gäste auf eine Zeitreise durch das Brandenburgische Viertel begeben. Anhand von Zeitungsausschnitten. Im Wohnzimmer greifen Jonnathan Gonzalez und Björn Bergek in die Saiten, machen Latin Musik.

An mit Rauhfasertapete beklebten Wänden sind Zitate zu lesen. Darunter ein kleiner Auszug aus Thomas Bernhards Roman „Auslöschung“. Das Alte muss aufgegeben werden, vernichtet werden, so schmerzhaft dieser Prozeß auch ist, um das Neue zu ermöglichen.

„Genau das ist es“, sagt Volker Klich, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft. Der Abschied, das Sich-Trennen, sei zugleich die Chance für einen Neubeginn. Die Genossenschaft, größter Vermieter im Brandenburgischen Viertel, verzeichne ebenda einen Leerstand von um die 30 Prozent. Mehr als 500 Wohnungen seien verwaist. Das seien, je nach Größe, zehn bis zwölf Blöcke. Zwei werden jetzt abgerissen: Brandenburger Allee 27- 35 sowie Cottbuser Straße 25-31. Ein dritter Block (Brandenburger Allee 15-21) folgt 2021. Eine etwaige Sanierung würde Millionen verschlingen und mache mit Blick auf den stadtweiten Wohnungsleerstand (etwa zehn Prozent) sowie den gleichzeitigen Bauboom „betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn“, verteidigt Klich das Projekt.

Und weiß dabei Bürgermeister Friedhelm Boginski an seiner Seite. „Was waren wir glücklich, als wir 1981 so eine Vier-Raum-Wohnung hier bekamen“, erinnert sich das Stadtoberhaupt. „Endlich keine Kohlen mehr schleppen.“ Selbst der Schwedter Typ (Küche und Bad ohne Fenster), das war damals beinahe Luxus pur, bestätigen viele Gäste. Heizung, Warmwasser, Badewanne, mitunter ein großer Balkon. Vollkomfort.

Doch die Zeiten haben sich geändert. „Schönes wurde plötzlich hässlich“, drückt es der Trauerredner, Schauspieler Matthias Hille, aus. Wer es sich leisten konnte, verließ das Quartier. Zurück blieben oftmals die Alten, die sozial Schwächeren. Hunderte Wohnungen wurden abgerissen, Schulen, Kitas, Kaufhalle ... Der Zerfall manifestierte sich. Die Stadt versucht, mit einem Strategiewechsel diesen zu stoppen. Entwicklung, Aufwertung statt weiterer Ruin. Und auch Volker Klich versichert sogleich, dass die Genossenschaft eben nicht nur abreiße, sondern dass es noch in diesem Jahr mit der Sanierung der Havellandstraße 24-30 losgehen soll.

Trotz des Wandels und aller Probleme – Karin S., 1986 ins Viertel gezogen, fühlt sich wohl. Sie wohne jetzt an der Flämingstraße, den Wald vor der Tür. Die Mieter seien nett. Die Wohnung koste warm 365 Euro. Voriges Jahr habe sie sich statt der Wanne eine Dusche einbauen lassen, erzählt die 67-Jährige. Mit der Ruhe sei es zwar vorbei, seit ausländische Familien mit anderen Lebensgewohnheiten eingezogen sind, erklärt Andrea Behm aus der Oderbruchstraße. Andererseits sei die Miete eben günstig: 310 Euro kalt für 65 Quadratmeter. „Was Vergleichbares findest du anderswo in Eberswalde kaum“, so die 39-Jährige, die vor allem den riesigen Balkon „toll“ findet. Und nicht nur für die Miete arbeiten will.