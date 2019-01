Weichen für Investitionen gestellt

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) In der ersten Jahressitzung des Amtsausschusses des Amtes Oder-Welse gaben die Fachbereichsleiter einen Rückblick auf das Jahr 2018 aus ihren Verantwortungsberei Vorhaben, welche in diesem Jahr angepackt werden sollen.

Im Amtsbereich wurden die Weichen für weitere Investitionen gestellt, nachdem in den 25 Jahren seit der Amtsgründung jährlich im Durchschnitt fünf Millionen Euro investiert worden seien, sagte Amtsdirektor Detlef Krause. Die Kindergärten in Pinnow und Passow bräuchten keinen Vergleich zu scheuen. Dabei hätten die Gemeindevertretungen eine andere Finanzpolitik vertreten. „Man muss mit Krediten arbeiten, um Zuschüsse zu generieren. Die Rechtsprüfung hat uns bescheinigt, dass wir rechtskonform gehandelt haben.“ Zahlreiche Bebauungspläne seien für die Gemeinden erarbeitet worden. Es gäbe einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan. Derzeit sei man auch bei der Planung des Teilbereiches Windkraft.

Manja Pohling berichtete für den Bereich Finanzen, dass ein guter Stand bei den Jahresabschlüssen erreicht sei. Die Klage gegen die Kreisumlage 2015 und 2016 sei erfolgreich gewesen. Derzeit sei ein Berufungsverfahren anhängig. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinden zeige, dass die Fehlbeträge in den nächsten Jahren erheblich sinken – außer in der Gemeinde Schöneberg, in welcher eine Anhebung des Hebesatzes abgelehnt worden sei.

Aus dem Bereich Soziales berichtete Joanna Medynska über die Nutzungsuntersagung des Hauses der Kita „Kirchturmspatzen“ in Felchow wegen baulicher Mängel. Bis zum 31. März hat der Träger EJF eine Ausnahmegenehmigung für die Betreuung der Kinder.

Schulen und Kitas des Amtes pflegten regen Austausch mit polnischen Partnern. Das Projekt der „frühkindlichen Sprachentwicklung Polnisch als Fremdsprache“ wird bis März 2022 fortgesetzt. Im Baubereich standen 2018 die Sanierung der Außenhülle des Passower Ärztehauses sowie die Erneuerung der Zufahrt, des Parkplatzes und des Müllstellplatzes im Mittelpunkt. Im Berkholz-Meyenburg, Schöneberg und Mark-Landin erfolgte die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung für 350 000 Euro. In Pinnow flossen 92 000 Eu-­ro in die Instandsetzung eines Nebengebäudes der Dorfstraße 53. Über die weitere Entwicklung der Ortsteile und die Vorbereitung der neuen Förderperiode diskutieren die Gemeindevertreter im Januar, berichtete Bauamtsleiterin Ulrike Eichstädt.

Zum Anfang des zweiten Quartals sollen der Abriss und die Entsiegelung der ehemaligen Stallanlage in Felchow abgeschlossen werden. Ende 2018 seien die Zuwendungsbescheide für das Umnutzen einer Wohnung für die zahnärztliche Praxis im Passower Ärztehaus, die Hüllensanierung des ehemaligen Kuhstalles in Pinnow, die Gestaltung des ehemaligen Landarbeiterhauses in Pinnow zu einem Museum und die Sanierung des Brauchwasserhauses Pinnow eingetroffen.

Beantragt seien Mittel für den Abschnitt des Radrundweges zwischen Zichow und Passow, den ländlichen Wegebau zwischen Schönermark und Landin, eine Markthalle in Pinnow und die Sanierung des Treppenturmes in Niederlandin. Vorbereitet werden Straßenbaumaßnahmen in Schönow und in Pinnow sowie in Meyenburg.